İKRAMİYE MÜJDESİ! Memur, personel, işçi tümünü kapsıyor! Ödemeleri ay sonunda hesaplarında olacak! 40 bin TL...
Personellere ikramiye verilecek. Ay sonunda hesaplara yatacağı müjdelendi. En az 30 bin TL, en fazla 40 bin TL ikramiye ödenecek. ''Başarımızı ailemizle birlikte kutlamaya devam ediyoruz. İştirak şirketlerimizde çalışan şef arkadaşlarımıza 40, diğer görevlerde katkı sağlayan arkadaşlarımıza ise 30 bin TL ikramiye veriyoruz. Ödemeleri ay sonunda hesaplarında olacak.Hayırlı olsun.'' duyurusu yapıldı. İşte detaylar...
16.09.2022 11:36 - Son Güncelleme: 16.09.2022 11:36
Ve beklenen açıklama geldi. O kişiler 40 bin TL ikramiye alacak. Çalışanların tümünü ilgilendiriyor.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün kendine ait sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Peki kim, ne kadar ikramiye alacak? İşte yanıtı...