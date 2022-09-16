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Haberler Ekonomi İKRAMİYE MÜJDESİ! Memur, personel, işçi tümünü kapsıyor! Ödemeleri ay sonunda hesaplarında olacak! 40 bin TL...

İKRAMİYE MÜJDESİ! Memur, personel, işçi tümünü kapsıyor! Ödemeleri ay sonunda hesaplarında olacak! 40 bin TL...

Personellere ikramiye verilecek. Ay sonunda hesaplara yatacağı müjdelendi. En az 30 bin TL, en fazla 40 bin TL ikramiye ödenecek. ''Başarımızı ailemizle birlikte kutlamaya devam ediyoruz. İştirak şirketlerimizde çalışan şef arkadaşlarımıza 40, diğer görevlerde katkı sağlayan arkadaşlarımıza ise 30 bin TL ikramiye veriyoruz. Ödemeleri ay sonunda hesaplarında olacak.Hayırlı olsun.'' duyurusu yapıldı. İşte detaylar...

16.09.2022 11:36 - Son Güncelleme: 16.09.2022 11:36
İKRAMİYE MÜJDESİ! Memur, personel, işçi tümünü kapsıyor! Ödemeleri ay sonunda hesaplarında olacak! 40 bin TL...

Ve beklenen açıklama geldi. O kişiler 40 bin TL ikramiye alacak. Çalışanların tümünü ilgilendiriyor.

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İKRAMİYE MÜJDESİ! Memur, personel, işçi tümünü kapsıyor! Ödemeleri ay sonunda hesaplarında olacak! 40 bin TL...

31 Eylül'de hesaplarınızı kontrol edin! Resmi duyuru yapıldı.

İKRAMİYE MÜJDESİ! Memur, personel, işçi tümünü kapsıyor! Ödemeleri ay sonunda hesaplarında olacak! 40 bin TL...

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün kendine ait sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Peki kim, ne kadar ikramiye alacak? İşte yanıtı...

İKRAMİYE MÜJDESİ! Memur, personel, işçi tümünü kapsıyor! Ödemeleri ay sonunda hesaplarında olacak! 40 bin TL...

THY'den çalışanlarına güzel haber geldi. Son dakika ikramiye verileceği açıklandı.

İKRAMİYE MÜJDESİ! Memur, personel, işçi tümünü kapsıyor! Ödemeleri ay sonunda hesaplarında olacak! 40 bin TL...

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, ikamiyelerin ay sonunda hesaplara yatırılacağını müjdeledi.

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