Emekli olamayan vatandaşlar hisse durumuna göre 10 bin 76 TL maaş alabilecek! SGK açıklama yaptı

SGK emekli olmayan vatandaşlara hisse durumuna göre, 10 bin 76 TL aylık veriyor. Bu anlamd evin geçimini gerçekleştiren kişinin vefat etmesi ardından geride kalan hane halkına verdiği paradır. Genel olarak bu yardım yetim ve dul aylığı olarak da bilinmektedir. Bu hususta oluşturulan açıklama ile alakalı veriler yazımızın devamın!