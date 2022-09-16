Emekli olamayan vatandaşlar hisse durumuna göre 10 bin 76 TL maaş alabilecek! SGK açıklama yaptı
Her sosyal devlet gibi ülkemizde vatandaşlara bireysel yardımlar yapmaktadır. Enflasyon oranının yükselmesi ile eş güdümlü olarak yapılan yardım paraları da artmış durumda. Bu kapsamda dul ve yetim aylığı oldukça önemli bir yer ediniyor. Ölüm aylığı almak amacıyla ölen eşin en az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin bildirilmiş olması koşulu var. SGK'lı olanların en az 5 sene sigortası ve 900 gün primi varsa gene maaş bağlanıyor. Eşin çalışıyor olması ya da emekli olması halinde aylıkta belli kesintiler yapılıyor.
16.09.2022 11:24 - Son Güncelleme: 16.09.2022 11:35
SGK emekli olmayan vatandaşlara hisse durumuna göre, 10 bin 76 TL aylık veriyor. Bu anlamd evin geçimini gerçekleştiren kişinin vefat etmesi ardından geride kalan hane halkına verdiği paradır. Genel olarak bu yardım yetim ve dul aylığı olarak da bilinmektedir. Bu hususta oluşturulan açıklama ile alakalı veriler yazımızın devamın!