İkinci veri tamam! Kaldı geriye dört! Temmuz 2023 memur maaşları için yeni tablo şekilleniyor! En düşük polis, hemşire, öğretmen, doktor maaşı merak konusu oldu. Bilindiği üzere memur maaşlarına yapılacak zam oranları, yılda iki defa altı aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Bu kapsamda enflasyon verileri son derece belirleyici oluyor.