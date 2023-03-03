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Haberler Ekonomi İkinci veri tamam! Kaldı geriye dört! Temmuz 2023 memur maaşları için yeni tablo şekilleniyor! En düşük polis, hemşire, öğretmen, doktor maaşı...

İkinci veri tamam! Kaldı geriye dört! Temmuz 2023 memur maaşları için yeni tablo şekilleniyor! En düşük polis, hemşire, öğretmen, doktor maaşı...

Ocak ayında zamlı maaşları belli olan milyonlarca memur şimdi büyük bir merakla Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranlarına odaklandı. Bilindiği üzere 2023 yılında memur maaşlarına yapılacak zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan yılın ilk aylık enflasyon oranlarına göre belirlenecek. Bu kapsamda Şubat ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla geriye dört veri kalacak. Şimdi gözler son veri ve hesaplamalara çevrildi.

03.03.2023 10:00 - Son Güncelleme: 03.03.2023 10:00
İkinci veri tamam! Kaldı geriye dört! Temmuz 2023 memur maaşları için yeni tablo şekilleniyor! En düşük polis, hemşire, öğretmen, doktor maaşı...

İkinci veri tamam! Kaldı geriye dört! Temmuz 2023 memur maaşları için yeni tablo şekilleniyor! En düşük polis, hemşire, öğretmen, doktor maaşı merak konusu oldu. Bilindiği üzere memur maaşlarına yapılacak zam oranları, yılda iki defa altı aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Bu kapsamda enflasyon verileri son derece belirleyici oluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İkinci veri tamam! Kaldı geriye dört! Temmuz 2023 memur maaşları için yeni tablo şekilleniyor! En düşük polis, hemşire, öğretmen, doktor maaşı...

İLK 2 VERİYE GÖRE MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

TABAN AYLIKLAR MEVCUT %10,40 zamlı

Memur

Mevcut: 11.836,50 TL

Yeni:13.044 TL

İkinci veri tamam! Kaldı geriye dört! Temmuz 2023 memur maaşları için yeni tablo şekilleniyor! En düşük polis, hemşire, öğretmen, doktor maaşı...

En düşük Emekli: 5.500 TL

Yeni: 6.072 TL

Memur emeklisi

Mevcut: 7.901,66

Yeni: 8.707 TL

İkinci veri tamam! Kaldı geriye dört! Temmuz 2023 memur maaşları için yeni tablo şekilleniyor! En düşük polis, hemşire, öğretmen, doktor maaşı...

Bağ-Kur esnaf

Mevcut: 5.456,67 TL

Yeni: 6.023 TL

SSK (2000 öncesi)

Eski: 6.093 TL

Yeni: 6.726 TL

Not: 5.500 TL'nin altı aylıklar 5.500 lira olarak ödeniyor.

İkinci veri tamam! Kaldı geriye dört! Temmuz 2023 memur maaşları için yeni tablo şekilleniyor! En düşük polis, hemşire, öğretmen, doktor maaşı...

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI

VALİ

Mevcut maaş: 42.480,00

Zamlı maaş: 46.817 TL

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