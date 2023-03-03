İkinci veri tamam! Kaldı geriye dört! Temmuz 2023 memur maaşları için yeni tablo şekilleniyor! En düşük polis, hemşire, öğretmen, doktor maaşı...
Ocak ayında zamlı maaşları belli olan milyonlarca memur şimdi büyük bir merakla Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranlarına odaklandı. Bilindiği üzere 2023 yılında memur maaşlarına yapılacak zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan yılın ilk aylık enflasyon oranlarına göre belirlenecek. Bu kapsamda Şubat ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla geriye dört veri kalacak. Şimdi gözler son veri ve hesaplamalara çevrildi.
03.03.2023 10:00 - Son Güncelleme: 03.03.2023 10:00
İkinci veri tamam! Kaldı geriye dört! Temmuz 2023 memur maaşları için yeni tablo şekilleniyor! En düşük polis, hemşire, öğretmen, doktor maaşı merak konusu oldu. Bilindiği üzere memur maaşlarına yapılacak zam oranları, yılda iki defa altı aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Bu kapsamda enflasyon verileri son derece belirleyici oluyor.