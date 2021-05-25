İkinci el otomobil satışında 3 gün sınırı! Bakanlık yazı gönderdi
Sahibinden ya da galeriden 2. el otomobil satışlarında mağduriyetin önüne geçilecek yeni bir düzenleme Ticaret Bakanlığı tarafından yapıldı. Buna göre 2. el otomobil satışında alınan ekspertiz raporu satıştan önceki 3 gün içerisinde online olarak sorgulanabilecek. Raporsuz satış yapan işletmeler ise ceza yiyecek.
Bakanlıktan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) gönderilen yazıda, TSE belgeli ekspertiz işletmesi bulunmayan iller dışında, ikinci el otomobil veya arazi taşıtı satışı yapan işletme tarafından, satışın yapıldığı tarihten önceki üç gün içinde ekspertiz raporunun alınması gerektiği bildirildi.
8 YAŞ KRİTERİ
Model yılına göre 8 yaşın veya 160 bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınmasının zorunlu olmadığı vurgulanan yazıda, işletmeler tarafından 2. el otomobil veya arazi taşıtı satışının yapıldığı tarihten önceki 3 gün içinde, model yılına göre 8 yaşın veya 160 bin kilometrenin altındaki 2. el otomobiller ve arazi taşıtları için TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan ekspertiz işletmelerinden ekspertiz raporunun alınmasının zorunlu olduğu vurgulandı.