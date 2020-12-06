İkinci el otomobil alacaklar için kritik uyarı! Bunlardan uzak durun...
İkinci el otomobil piyasasında son günlerde dolandırıcılık hikayeleri artmaya başladı. Bunun önüne geçebilmek için araç alırken kontrol edilmesi gereken bazı püf noktalar bulunuyor. İşte uzak durmanız gereken şeyler...
İkinci el otomobil fiyatları her geçen gün artarken satın alırken de dikkat edilmesi gereken hususlar ortaya çıkıyor. Oto ekspertiz firmalarına güvenilse de güveni suistimal eden firmalar nedeniyle mağduriyetler yaşanabiliyor. Ekspertiz firmasının çok bayisinin olması gibi durumlara aldanmadan araştırmalarınızı iyi yapın.
Bunun önüne geçebilmek için araç alırken kontrol edilmesi gereken bazı püf noktalar mevcut. Ekspertize götürmeden araç kontrol edilirse alıcı için bu durum daha iyi olacaktır.
YAĞ KAÇAKLARINA DİKKAT!
Bunu kontrol etmenin en kolay yolu aracı lifte kaldırmak olacaktır. Sanayi sitelerinde bulunan herhangi bir tamirhaneye gidilerek araç lifte kaldırılıp, motor, şanzıman, diferansiyel, direksiyon kutusu, aks körükleri, turbo hortumları, fren hortumları gibi noktalarda kaçak olup olmadığı kontrol edilmeli. Yağ kaçağı varsa tamiri için fiyat alınmalı ve aracın fiyatından düşülmeli. Hayati bir sorundan dolayı kaçak varsa aracı almaktan vazgeçilmeli.
EGZOZ DUMANINA DİKKAT EDİLMELİ
Araçlarda egzozdan çıkan dumanın rengi motorun sağlıklı çalışıp çalışmadığına dair ipuçları verir. Motor ısındıktan sonra duman atmaya devam eden araçlardan uzak durulması gerekiyor.Motor sıcakken, beyaz duman atan araçların yanma odasına su girmesinden dolayı beyaz duman çıkar. Bu durumun düzeltilmesi de oldukça masraflı olabilir. Ayrıca motora verilmiş olan hasarı da düzeltmek bazen imkansız olabiliyor.
Egzozdan mavi duman çıkması da motorun yağ yaktığı anlamına geliyor. Piston üzerindeki segmanların yıpranmasından dolayı yanma odasına karışmaması gereken yağ girerek yakılarak egzozdan dışarı atılıyor. Bu durumda motorda yağ sürekli eksileceğinden büyük masraflarla karşılaşılabilir. Bunun giderilmesi de oldukça masraflıdır.
Siyah duman atan araçlarda ise hava-yakıt karışımı problemi olabilir. Enjektörlerdeki arızalar nedeniyle de siyah duman atımı olabilir. Motorunda arıza olan araçlar duman atar ve bu tür otomobillerden uzak durulması gerekiyor.
ELEKTRİK VE HORTUM TESİSATLARINA DİKKAT
İkinci el otomobillerde elektrik ve su tesisatına ilişkin parçalar titizlikle incelenmesi gerekiyor. Herhangi bir kablo fabrikasyon dışında bantlanmışsa, hortumlar araca uyumlu değilse otomobilden uzak durmakta fayda var. İlerleyen zamanlarda orijinal olmayan elektrik tesisatı ya da su tesisatında arızalar kesinlikle meydana gelecektir.