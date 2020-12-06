İkinci el otomobil alacaklar için kritik uyarı! Bunlardan uzak durun...

İkinci el otomobil fiyatları her geçen gün artarken satın alırken de dikkat edilmesi gereken hususlar ortaya çıkıyor. Oto ekspertiz firmalarına güvenilse de güveni suistimal eden firmalar nedeniyle mağduriyetler yaşanabiliyor. Ekspertiz firmasının çok bayisinin olması gibi durumlara aldanmadan araştırmalarınızı iyi yapın.



Bunun önüne geçebilmek için araç alırken kontrol edilmesi gereken bazı püf noktalar mevcut. Ekspertize götürmeden araç kontrol edilirse alıcı için bu durum daha iyi olacaktır.