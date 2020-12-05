BioNTech CEO'su Uğur Şahin dünyadaki en zengin Türk oldu!
ABD'li Pfizer şirketiyle birlikte Covid-19 aşını geliştiren Alman BioNTech firmasının CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, 5,12 milyar dolarlık servetiyle Bloomberg'in en zengin 500 kişi listesine girdi.
Yıla 38,5 dolar seviyesinden başlayan BioNTech hisse fiyatı, bugün 120 dolar seviyesinde işlem görüyor. Şirketin piyasa değeri ise şu an 28,9 milyar dolar seviyesinde.
ABD'de Nasdaq borsasında işlem gören BionTEch hisselerinin değerindeki yükseliş, Dr. Özlem Türeci ile birlikte aşıyı geliştiren bilim insanları ve BioNTech hissedarları arasında yer alan Prof. Dr. Uğur Şahin'in, 5,12 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 500 insanı arasına girmesini sağladı.
Bloomberg milyarderler endeksi verilerine göre, BioNTech'in yüzde 18,8'lik hissesini elinde bulunduran ve şirketin aynı zamanda CEO'su olan Uğur Şahin, 2020 yılı başından bu yana servetini 3,7 milyar dolar artırarak 5,12 milyar dolara yükseltti ve dünyanın en zengin 500 kişisi arasına girdi. Listeye giren tek Türk de Uğur Şahin oldu.
PFİZER CEO'SU: AŞIDAN SONRA VİRÜSÜN BULAŞTIRIP BULAMAYACAĞINDAN EMİN DEĞİLİZ
Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin başında olduğu BioNTech firmasının, Kovid-19 aşısının ortağı ABD'li Pfizer şirketinin CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Albert Bourla, aşının koronavirüsün bulaşmasını engelleyip engellemediğinden "emin olmadığını" söyledi.