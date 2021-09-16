İkinci el araba fiyatları ters yüz edecek gelişme! Fitilini ateşleyen olay asıl şimdi gerçekleşiyor! En az iki yıl daha...
İkinci el araba fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam edecek. Ayrıca sıfır otomobil fiyatlarında ÖTV ile ilgili alınan kararın ardından indirimler yaşanmıştı. Pek çok modelin fiyatında 5 bin liradan başlayıp 50-60 bin liraya varan düşüş görülmüştü. Bu gelişme ikinci el piyasasında da hareketliliğe yol açtı. Online ilan sitelerinde araba bakan pek çok kişi fiyatları düşüp düşmeyeceğini merak ediyordu. Çip krizinin etkisi olarak birçok firmanın üst segment araçlarında üretimi durdurma kararı aldığını söyleyen uzmanlar yaşanan krizin 2. el otomobil fiyatlarını etkileyeceğini ifade etti.
İkinci el araba fiyatları ters yüz edecek gelişme! Fitilini ateşleyen asıl hamle de gerçekleşiyor! En az iki yıl daha... Sıfır arabada ÖTV indirimi sonrası bazı araba modellerinde yaşanan 50-60 bin liralık düşüş yaşandı. Binlerce kişi ikinci el araba fiyatlarında bir düşüş yaşanıp yaşanmayacağına odaklandı. Bu hafta alınan kararın ardından sıfır otomobillerde yaşanan düşüşle birlikte ikinci el araba piyasasında da canlılık yaşanmaya başlandı. Koronavirüs salgınıyla birlikte etkisi göstermeye başlayan çip krizinin ikinci el fiyatlarında tekrar etkisini göstereceği ifade ediliyor.
'2. EL OTOMOBİL FİYATLARI ARTABİLİR'
Krizin etkisi olarak birçok firmanın üst segment araçlarında üretimi durdurma kararı aldığını söyleyen Çalışkan, yaşanan krizin 2. el otomobil fiyatlarını etkileyeceğini belirtti. Bazı üst segment araçların üretiminin durdurulduğunu söyleyen Çalışkan, "Havalandırma kumandaları bile dokunmatik ekranlardan yapılan bazı üst segment araçların üretimi ise henüz belli olmayan bir sürede durdurulmuş durumda. 2021 yılı için yaklaşık 6.2 milyon daha az otomobil üretileceği iddiası, geçtiğimiz ağustos ayında 7.1 milyon otomobil olarak revize edildi" dedi.
Yaşanan krizin 2023'e kadar devam edebileceği iddiası olduğunu söyleyen Çalışkan, "Bu krizin 2022 yılına kadar devam edeceğine kesin gözüyle bakılırken 2023'e kadar da sarkabileceğine dair iddialar mevcut" dedi. Yaşanan krizin 2. el otomobil fiyatlarını da etkileyebileceğini söyleyen Çalışkan, bunun nedenini şöyle açıkladı: "Yaşanan kriz 2. el otomobil fiyatlarını etkileyebilir çünkü piyasada 0 km olarak bulunamayan ürünlerin 2. elde bulunabilmesi halinde fiyatlarının yükselişine şahit oluyoruz. Söz konusu ürünün ne zaman bulunabilir olacağı belirsiz olduğundan, bulunacağı tarihteki fiyatı da öngörülemiyor. Bu sebeple de bazı ürünlerde karaborsa oluşuyor. Ancak ne zaman ki çip tedarikinde ideal yakalanır, o zaman fiyatlar yeniden bir dengeye girer."
Cenevre merkezli Fransız-İtalyan çip üreticisi STMicroelectronics ise Apple ve Volkswagen gibi devlerin üretim beklentilerini çip krizi nedeniyle düşürmesine neden olan krizin, 2023'ün ilk yarısına kadar devam edeceğini öngörüyor. 2018'den bu yana CEO koltuğunda oturan Jean-Marc Chery, "2022'de durum kademeli olarak iyileşecek ancak 2023'ün ilk yarısından önce normal bir duruma dönmüş olmayacağız" diyor.