Hızlı başvuru ile bankalardan anında 5.000 TL, 20.000 TL ve 40.000 TL ödeme! ATM'den hemen çekebiliyorsunuz
Peş peşe açıklandı! Bankalar kredi konusunda birleşti. Yapı Kredi, ING Bank, TEB, İş Bankası, Vakıfbank, QNB Finansbank, Ziraat Bankası, Alternatif Bank, Halkbank, Fibabanka gereksinim kredisi müracaatı tüketicilere anında süratli kredi olanağı sağlıyor. SMS ile müracaat, internet üzerinden müracaat ya da şubeye giderek müracaat yapan vatandaşlar, kredi onayı almaları halinde istedikleri miktarı anında ATM'den çekebiliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bankaların kredi faiz oranlarında çok sık farklılık yaşanıyor. Devletin teşvikiyle bankalar kredi müracaat şartları kolaylaştırdı.
Bankaların çevrimiçi şubelerinden ve mobil uygulamalarından süratli kredi müracaatı ile dilenen meblağ hemen hesaplara yatırılıyor. 12 ile 36 ay arasında değişen vadelerle 5 bin TL'den 40 bin TL'ye kadar gereksinim kredisi alabilmek mümkün. Genellikle koronavirüs salgını nedeniyle kredi faiz oranlarını düşüren bankalar, vatandaşlara kredi vermek amacıyla birbirleriyle yarışıyor. İşte, bankaların güncel kredi faiz oranları ve tüketici kredisi paketleri... 2021 yılının sonlarına gelirken her ne kadar pandemi süreci yaşamış olsa da, ilerleyen günlerde piyasalardaki hareketlilik devam edecek ve ev, araba, arsa gibi gayrimenkul işlemleri, eski hareketliliğini yaşayacaktır.
EN HIZLI KREDİ VEREN BANKALAR 2021
Bankalar 5 bin TL, 20 bin TL, 40 bin TL kredileri 36 aya varan vade imkanıyla vatandaşlara sunuyor. Bazı bankalar ilk 3 ay ödeme talep etmiyor. İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha düşük faizli ve kısa vadeli krediler olarak kullanılıyor. Tüketici kredileri bankaya gitmeden SMS telefon ya da internetten online şube aracılığıyla almak mümkün.
Kredinizin onaylanması için Findeks kredi notunuzun kabul edilebilir düzeyde olması gerektiğinin altını çizelim. Fakat bazı bankalar, kredi notu düşük olan vatandaşlara da belirli koşullarla kredi verdiğini de ekleyelim.
AKBANK HIZLI KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Akbank 50 bin TL'ye kadar hızlı kredi başvurusu yaptırıyor. Kredi başvurusu yaptığınızda banka şartlarına uygun olan müşteriler hemen kredi kullanabiliyor. Şubeye gitmeden kredi kullanmak istiyorsanız, bankada bir hesabınızın olması ve bu hesap ile birlikte internet bankacılığı şifresi almanız gerekiyor.
Akbank ihtiyaç kredisi olarak Akbank Direkt uygulamasına girerek 7 gün 24 saat kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Onay alırsanız, krediniz hesabınıza yatar ve hemen kullanabilirsiniz. Akbank hızlı kredilerde 36 ay vadeye kadar imlan sağlanıyor.