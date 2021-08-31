Hızlı başvuru ile bankalardan anında 5.000 TL, 20.000 TL ve 40.000 TL ödeme! ATM’den hemen çekebiliyorsunuz

Bankaların çevrimiçi şubelerinden ve mobil uygulamalarından süratli kredi müracaatı ile dilenen meblağ hemen hesaplara yatırılıyor. 12 ile 36 ay arasında değişen vadelerle 5 bin TL'den 40 bin TL'ye kadar gereksinim kredisi alabilmek mümkün. Genellikle koronavirüs salgını nedeniyle kredi faiz oranlarını düşüren bankalar, vatandaşlara kredi vermek amacıyla birbirleriyle yarışıyor. İşte, bankaların güncel kredi faiz oranları ve tüketici kredisi paketleri... 2021 yılının sonlarına gelirken her ne kadar pandemi süreci yaşamış olsa da, ilerleyen günlerde piyasalardaki hareketlilik devam edecek ve ev, araba, arsa gibi gayrimenkul işlemleri, eski hareketliliğini yaşayacaktır.