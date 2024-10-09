Hileli ve sahte gıdalar listesi değişti: Kebap, sucuk, bal, kekik, zeytinyağı... 9 Ekim 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı yeni ifşa listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden gıda sahteciliği ile ilgili güncel bilgileri paylaşıyor. Bu platformda, gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri hakkında detaylı bilgilere ulaşmak mümkün. Listede, sahtecilik yapılan ürünler ve bu ürünlerdeki hileler açıkça belirtiliyor.
Güncellenen Listeyle Şok İhlaller
8 Ekim tarihinde yayımlanan güncellenmiş listede, zeytinyağı, kekik, bal, sucuk, çiğ adana ve bitkisel macun gibi birçok üründe sahtecilik yapıldığı tespit edildi. Özellikle çiğ adana kebabında sakatat (kalp) kullanılması ve zeytinyağında tohum yağlarının karıştırılması halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.