Hileli ve sahte gıdalar listesi değişti: Kebap, sucuk, bal, kekik, zeytinyağı... 9 Ekim 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı yeni ifşa listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden gıda sahteciliği ile ilgili güncel bilgileri paylaşıyor. Bu platformda, gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri hakkında detaylı bilgilere ulaşmak mümkün. Listede, sahtecilik yapılan ürünler ve bu ürünlerdeki hileler açıkça belirtiliyor.