Herkes havalimanında unutuldular sanmıştı ama gerçek bambaşka çıktı
Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınmasıyla birlikte otoparkta terk edilmiş durumda bulunan araçların sahiplerinin ortaya çıkması bekleniyor. Bazı araçların uzun yıllardır havalimanının otoparkında bulunmasına rağmen vergisinin düzenli olarak ödendiği ortaya çıktı.
15.04.2019 16:29
- Son Güncelleme: 15.04.2019 16:47
Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasının ardından TAV tarafından işletilen otoparkta bazı araçlar kaldı.
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