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Herkes havalimanında unutuldular sanmıştı ama gerçek bambaşka çıktı

Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınmasıyla birlikte otoparkta terk edilmiş durumda bulunan araçların sahiplerinin ortaya çıkması bekleniyor. Bazı araçların uzun yıllardır havalimanının otoparkında bulunmasına rağmen vergisinin düzenli olarak ödendiği ortaya çıktı.

15.04.2019 16:29 - Son Güncelleme: 15.04.2019 16:47
Herkes havalimanında unutuldular sanmıştı ama gerçek bambaşka çıktı

Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasının ardından TAV tarafından işletilen otoparkta bazı araçlar kaldı.

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Herkes havalimanında unutuldular sanmıştı ama gerçek bambaşka çıktı

Sahiplerinin gelip alması beklenen araçlardan bazıları 10 yılın üzerinde otoparkta bekliyor.

Herkes havalimanında unutuldular sanmıştı ama gerçek bambaşka çıktı

Lastikleri inmiş, toza bulanmış araçlar ise otoparkta sahiplerini bekliyor.

Herkes havalimanında unutuldular sanmıştı ama gerçek bambaşka çıktı

Otoparkta bulunan araçların sahipleri gelip almazlarsa araçlar yediemin otoparkına çekilecek.

Herkes havalimanında unutuldular sanmıştı ama gerçek bambaşka çıktı

BAZILARININ VERGİSİ ÖDENİYOR
Yıllardır otoparkta yatan araçların bazılarının Motorlu Taşıtlar Vergisi eksiksiz ödeniyor. Ancak araçlar dışarı çıkamadığı için muayeneye de gidemiyor.

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