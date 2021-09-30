Her şey 4 yıl önce başladı! Dünya onun için sıraya girdi! Dünya çapında 1 altın 2 gümüş madalyası var!
Kilis'te 4 sene önce atalarından miras kalan zeytinyağını üretme fikriyle yola çıkan Ayşegül ve Ali Hayta çifti Kilis zeytinyağını kendi markalarıyla yurt içi ve yurt dışına pazarlamayı başardı. İtalya'da altın, İngiltere ve Japonya'da gümüş madalya aldıklarını aktaran Ayşegül Hayta, zeytin ağacının kutsal olduğunu ve meyvesini şifa olarak herkesin tatması için mücadele ettiklerini söyledi.
Gaziantep'te tekstil tasarımı üzerine çalışan Hayta çifti, atalarından miras kalan Kilis zeytinyağını üretme fikriyle 4 yıl önce yola çıktı. Kaliteli zeytinyağı üretmek için arayış içerisine giren Hayta çifti, İtalya ve İspanya'da zeytinyağı üzerine araştırma yaptıktan sonra Türkiye'ye dönerek üretime başladı.
İlk zamanlarda kiraladıkları zeytinyağı sıkma makinesiyle ürettikleri zeytinyağlarını yurt içi ve yurt dışına pazarlamayı başaran çift, aldıkları ödüller sonucunda Kilis'te bir tesis kurmak için harekete geçti.
Ayşegül Hayta, 4 yıl önce İtalya ve İspanya'daki zeytin bahçelerini gezerek kaliteli zeytinyağının nasıl yapıldığını araştırdıklarını anlattı. Türkiye'ye döndüklerinde bunu köylülerle, çiftçilerle, yakın dostlarıyla paylaştıklarını ve destek aldıklarını ifade eden Hayta, kendi markalarını oluşturarak uluslararası yarışmalara katıldıklarını belirtti.