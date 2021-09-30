Ekim 2021 sıfır otomobil fiyat listesi! Ve fırsatlar tek tek belli oluyor listede yok yok! Ford, Dacia, Fiat, Hyundai, Opel, Kia...

Ekim 2021 sıfır otomobil fiyat listesi yeni ayla birlikte araştırılıyor. Yeni fırsatlar tek tek belli oluyor listede yok yok! Ford, Dacia, Fiat, Hyundai, Opel, Kia otomobil fiyatları belli oldu. Ekim ayı geldi çattı. Sıfır araçlarda 60 bin TL'ye varan ÖTV indiriminin ardından otomobil fiyatları araştırılıyor. Pek çok fırsat sunan markalar sonbahar aylarının gelmesinin ardından yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için eylül ayına özel faiz oranları ve ödeme seçenekleri sunmaya devam ediyor. Otomobil markalarının model satış fiyatları bu doğrultuda belirleyici olmaktadır.