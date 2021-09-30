Ekim 2021 sıfır otomobil fiyat listesi! Ve fırsatlar tek tek belli oluyor listede yok yok! Ford, Dacia, Fiat, Hyundai, Opel, Kia...
Ekim 2021 sıfır otomobil fiyat listesi, araba alacak olanlar tarafından ÖTV indirimiyle birlikte araştırılıyor. Ford, Dacia, Fiat, Hyundai, Opel, Kia araç modelleri ön plana çıkıyor. Bütçesine uygun bir araba almak isteyenler markaların resmi internet sitesine girerek fiyat listesini kapsamlı bir şekilde inceliyor. Alınan son kararla birlikte, ÖTV indirimiyle birlikte tüm sıfır otomobillerin fiyatında 5 ile 60 bin arasında bir düşüş yaşanıyor. Fiyatların düşmesinin ardından araba almak isteyenlerin ve galeriler başta olmak üzere otomobil satışının yapıldığı yerlere akın ettiği görülüyor. Bu süreçte araba almaya gidenlerin sayısından artış yaşanırken binlerce kişi fiyatlara odaklandı.
30.09.2021 18:56
- Son Güncelleme: 30.09.2021 18:56
Ekim 2021 sıfır otomobil fiyat listesi yeni ayla birlikte araştırılıyor. Yeni fırsatlar tek tek belli oluyor listede yok yok! Ford, Dacia, Fiat, Hyundai, Opel, Kia otomobil fiyatları belli oldu. Ekim ayı geldi çattı. Sıfır araçlarda 60 bin TL'ye varan ÖTV indiriminin ardından otomobil fiyatları araştırılıyor. Pek çok fırsat sunan markalar sonbahar aylarının gelmesinin ardından yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için eylül ayına özel faiz oranları ve ödeme seçenekleri sunmaya devam ediyor. Otomobil markalarının model satış fiyatları bu doğrultuda belirleyici olmaktadır.