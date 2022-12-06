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Henüz 850 TL ila 1250 TL için geç değil! Başvuru için geç kaldım demeyin! ASHB kış sonuna kadar para dağıtacak!

Fırsatlarla dolu hizmetler ASHB bağlamında duyuruldu. Bakanlık tarafından olanakların genişletilmesi gün geçtikçe dikkatleri üstüne topluyor. Bu anlamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kış dönemi öncesinde sosyal yardım almak isteyen hanelerimizi yalnız bırakmıyoruz. Çeşitli başlıklar altında yaklaşık 7 milyar TL nakdi destekte bulunacağız." şeklinde konuşmuştu.

takvim.com.tr
06.12.2022 12:02 - Son Güncelleme: 06.12.2022 12:02
Henüz 850 TL ila 1250 TL için geç değil! Başvuru için geç kaldım demeyin! ASHB kış sonuna kadar para dağıtacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bağlamında yürütülen destek ödemeleri gün geçtikçe daha çok ilgileri üstüne çekmeyi sağlıyor. Vatandaşlar bu süreçte destek ödemesi fırsatlarından yararlanarak nakit para ödemelerine kavuşuyor.

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Henüz 850 TL ila 1250 TL için geç değil! Başvuru için geç kaldım demeyin! ASHB kış sonuna kadar para dağıtacak!

Siz de Başvuru Yapabilirsiniz.

Bakanlığın olanakları gelecek zamanlarda artırılması ve yaşanan sürecin profesyonel hizmetler dahilinde gerçekleşmesi kişileri heyecanlandırıyor.

Henüz 850 TL ila 1250 TL için geç değil! Başvuru için geç kaldım demeyin! ASHB kış sonuna kadar para dağıtacak!

Her an siz de e-devlet üzerinden işlemlerinizi yapabilir ve hızlı hizmetlerden faydalanabilirsiniz.

Henüz 850 TL ila 1250 TL için geç değil! Başvuru için geç kaldım demeyin! ASHB kış sonuna kadar para dağıtacak!

Paraların dağıtılacak olması her açıdan kişilerin ilgileri üzerine çekiyor, kişiler bu süreçte fırsatlarla dolu bir hizmet olanağından yararlanabilecekler.

Henüz 850 TL ila 1250 TL için geç değil! Başvuru için geç kaldım demeyin! ASHB kış sonuna kadar para dağıtacak!

Başvuru sürecinin geniş standartlar diliminde gerçekleşmesi ASHB tarafından doğrulanan bir kararı teşkil ediyor.

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