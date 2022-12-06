Henüz 850 TL ila 1250 TL için geç değil! Başvuru için geç kaldım demeyin! ASHB kış sonuna kadar para dağıtacak!
Fırsatlarla dolu hizmetler ASHB bağlamında duyuruldu. Bakanlık tarafından olanakların genişletilmesi gün geçtikçe dikkatleri üstüne topluyor. Bu anlamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kış dönemi öncesinde sosyal yardım almak isteyen hanelerimizi yalnız bırakmıyoruz. Çeşitli başlıklar altında yaklaşık 7 milyar TL nakdi destekte bulunacağız." şeklinde konuşmuştu.
06.12.2022 12:02 - Son Güncelleme: 06.12.2022 12:02