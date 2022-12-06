BİM'de bu hafta Kapalı Çarşı Ürünleri indirimden satılacak! 6-9 Aralık 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ!

BİM mağazalarında 6-9 Aralık 2022 tarihleri arasında dev indirimler uygulanacak. Her hafta Salı ve Cuma günü yeni aktüel kataloğu yayımlayan zincir marketleri bu haftanın kampanyalı ürünlerini açıkladı. Salı gününden itibaren gıdadan elektronik aletlere pek çok üründe büyük indirimler vatandaşları bekliyor. Peki bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimde? Stoklarla sınırlı! İşte BİM 6-9 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ...