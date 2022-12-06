BİM'de bu hafta Kapalı Çarşı Ürünleri indirimden satılacak! 6-9 Aralık 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ!
6 - 9 ARALIK 2022 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! BİM güncel aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Liste halinde paylaşılan katalogda neler var neler! Öncelikle şunu belirtelim ki bu hafta BİM'de Kapalı Çarşı Ürünleri satışta olacak. Polosmart Nostaljik Radyo 279 TL'den satışa çıktı. Dekorlu Emaye Saklama Kabı 18 cm 95 TL, Lüks Post Halı 90x115 cm 249 TL'ye düştü. İşte katalog LİSTESİ...
06.12.2022 09:11 - Son Güncelleme: 06.12.2022 09:12
BİM mağazalarında 6-9 Aralık 2022 tarihleri arasında dev indirimler uygulanacak. Her hafta Salı ve Cuma günü yeni aktüel kataloğu yayımlayan zincir marketleri bu haftanın kampanyalı ürünlerini açıkladı. Salı gününden itibaren gıdadan elektronik aletlere pek çok üründe büyük indirimler vatandaşları bekliyor. Peki bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimde? Stoklarla sınırlı! İşte BİM 6-9 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ...