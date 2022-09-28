Hemen alabilirsiniz... 18-35 yaş arasındakilere veriliyor! 12 ay ödemesiz 350.000 TL veriliyor!
Ekonomiyi tekrardan canlandırmak amacıyla son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Devlet doğrultusundan tespit edilen kurallara göre gereksinim sahiplerine belirli miktarlarda kredi çekme basitliği sağlanacak. Bu sayede zor halde olan vatandaşlar amacıyla yeni bir sevindirici haber oldu. Haberin detayları ise metnin devamında!
28.09.2022 08:52 - Son Güncelleme: 28.09.2022 08:52
Halk Bankasının liderlik ettiği habere göre vatandaşlar kredi çekmek amacıyla zorlu şartlara boyun eğmek mecburiyetinde kalmayacak. Herkese düşük faiz imkanları ile kredi çekebilecek. Halkbank Girişimci Kredileri
yüksek miktarlarda kredi alma basitliği da sağlıyor. Bu sayede pandeminin zorlu koşullarından kurtularak ekonomik olarak güçlenebilecekler.
Yeni iş fikirleri ve buluşlar "Halkbank Girişimci Kredileri" ile gerçeğe dönüşürken, kredi başvuruları Halkbank şubelerinden yapılıyor. Girişimcilerin yeni iş kurmalarını, ekonomik yaşama katılmalarını desteklerken zamandan da tasarruf edilmesi amaç ediniliyor.