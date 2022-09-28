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Haberler Ekonomi Hemen alabilirsiniz... 18-35 yaş arasındakilere veriliyor! 12 ay ödemesiz 350.000 TL veriliyor!

Hemen alabilirsiniz... 18-35 yaş arasındakilere veriliyor! 12 ay ödemesiz 350.000 TL veriliyor!

Ekonomiyi tekrardan canlandırmak amacıyla son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Devlet doğrultusundan tespit edilen kurallara göre gereksinim sahiplerine belirli miktarlarda kredi çekme basitliği sağlanacak. Bu sayede zor halde olan vatandaşlar amacıyla yeni bir sevindirici haber oldu. Haberin detayları ise metnin devamında!

takvim.com.tr
28.09.2022 08:52 - Son Güncelleme: 28.09.2022 08:52
Hemen alabilirsiniz... 18-35 yaş arasındakilere veriliyor! 12 ay ödemesiz 350.000 TL veriliyor!

Halk Bankasının liderlik ettiği habere göre vatandaşlar kredi çekmek amacıyla zorlu şartlara boyun eğmek mecburiyetinde kalmayacak. Herkese düşük faiz imkanları ile kredi çekebilecek. Halkbank Girişimci Kredileri
yüksek miktarlarda kredi alma basitliği da sağlıyor. Bu sayede pandeminin zorlu koşullarından kurtularak ekonomik olarak güçlenebilecekler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hemen alabilirsiniz... 18-35 yaş arasındakilere veriliyor! 12 ay ödemesiz 350.000 TL veriliyor!

Yeni iş fikirleri ve buluşlar "Halkbank Girişimci Kredileri" ile gerçeğe dönüşürken, kredi başvuruları Halkbank şubelerinden yapılıyor. Girişimcilerin yeni iş kurmalarını, ekonomik yaşama katılmalarını desteklerken zamandan da tasarruf edilmesi amaç ediniliyor.

Hemen alabilirsiniz... 18-35 yaş arasındakilere veriliyor! 12 ay ödemesiz 350.000 TL veriliyor!

Ekonomik zorluklar son günlerde pek çok bireyin hayat standartlarını düşürmektedir. Bu düşüş devlet büyüklerini harekete geçirerek bankalarla detaylı anlaşmalar yapmaya itmiştir.

Hemen alabilirsiniz... 18-35 yaş arasındakilere veriliyor! 12 ay ödemesiz 350.000 TL veriliyor!

Bu anlaşmaların neticeleri her gün haber sayfalarına düşmektedir. Yeni gelen duyurulara göre Kadın girişimcilere yönelik yeni bir paket hazırlanmıştır. Bu paket dahilinde 350 bin TL'ye varan kredi çekme olanağı tanınmıştır.

Hemen alabilirsiniz... 18-35 yaş arasındakilere veriliyor! 12 ay ödemesiz 350.000 TL veriliyor!

Yüksek miktarlarda kredi çekme imkânına sahip şahıslara ödeme basitliği da sağlanmaktadır. Buna göre kredileri 12 ay ödemesiz verilmektedir.

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