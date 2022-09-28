Hemen alabilirsiniz... 18-35 yaş arasındakilere veriliyor! 12 ay ödemesiz 350.000 TL veriliyor!

Halk Bankasının liderlik ettiği habere göre vatandaşlar kredi çekmek amacıyla zorlu şartlara boyun eğmek mecburiyetinde kalmayacak. Herkese düşük faiz imkanları ile kredi çekebilecek. Halkbank Girişimci Kredileri

yüksek miktarlarda kredi alma basitliği da sağlıyor. Bu sayede pandeminin zorlu koşullarından kurtularak ekonomik olarak güçlenebilecekler.