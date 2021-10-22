Hemen 123.171 işçi aranıyor! 295 günde 1.057.860 kişiye istihdam müjdesi geldi! Formu doldurana anında iş imkanı var!
Son paylaşılan bilgilere göre, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla yaklaşık 123.171 işçi alımı yapılacak. İşinden ayrılıp yeni bir iş arayan kişilerin sıklıkla uğradığı adreslerden birisi de İŞKUR oldu. İlanlara İŞKUR'a kayıt olarak hemen başvuru yapabilmktedir. Pek çok firma çeşitli iş kollarında alım yapacağı bilgisini paylaşırken açık iş pozisyonları 123 bin oldu. Binlerce yeni işçi alımı ilanı yayımlayan İŞKUR'da bu ay alım yapılacak sektörler belli oldu. 2021 yılının başından bu yana 1.057.860 kişinin iş bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden iş arayanlar için aktardı.
İŞKUR üzerinden paylaşılan ilanlar aracılığıyla özel sektöre hemen 123.171 işçi aranıyor. Son açıklanan verilere göre, 295 günde 1.057.860 kişiye istihdam müjdesi gelmişti. İŞKUR'da formu doldurana anında iş imkanı var. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlıyor. 2021 yılının Ekim ayının şu gününe kadar 1 milyondan fazla vatandaş kurum aracılığıyla yeni işine kavuştu. İŞKUR'un internet sitesinde yer alan son bilgiler incelendiğinde özel sektördeki firmaların çeşitli iş kollarında 123 bin işçi aradığı görülmektedir.
1 MİLYONU AŞKIN KİŞİ İŞİNE KAVUŞTU
Yılbaşından bu yana 1 milyondan fazla kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da yer alan ilanlara göre; özel sektör en çok beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı, garson ve dikişçi arıyor.
122 BİN KİŞİ İŞE ALINACAK
Özel sektörde yeni iş fırsatları sürüyor. Firmalar halen Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla yaklaşık 122 bin personel arıyor.