Hemen 123.171 işçi aranıyor! 295 günde 1.057.860 kişiye istihdam müjdesi geldi! Formu doldurana anında iş imkanı var!

İŞKUR üzerinden paylaşılan ilanlar aracılığıyla özel sektöre hemen 123.171 işçi aranıyor. Son açıklanan verilere göre, 295 günde 1.057.860 kişiye istihdam müjdesi gelmişti. İŞKUR'da formu doldurana anında iş imkanı var. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlıyor. 2021 yılının Ekim ayının şu gününe kadar 1 milyondan fazla vatandaş kurum aracılığıyla yeni işine kavuştu. İŞKUR'un internet sitesinde yer alan son bilgiler incelendiğinde özel sektördeki firmaların çeşitli iş kollarında 123 bin işçi aradığı görülmektedir.