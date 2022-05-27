BENZİNE ZAM GELDİ Mİ? 1 litre Motorin ne kadar, kaç TL oldu? 27 Mayıs ZAMLI akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir...
BENZİNE, MOTORİNE FLAŞ ZAM! Son dakika haberine göre akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Tüm yurtta sabah saatlerinden itibaren milyonlarca sürücü yeni ZAMLI benzin ve motorin fiyatlarını araştırıyor. Vatandaşlar BENZİNE ZAM GELDİ Mİ? 1 litre Motorin ne kadar, kaç TL oldu? sorularına yanıt arıyor. İşte 27 Mayıs ZAMLI akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir...
27.05.2022 09:46 - Son Güncelleme: 27.05.2022 09:52
SON DAKİKA AKARYAKIT ZAM HABERLERİ! Benzine ve motorine zam göründü. Araç sürücülerine kötü haber geldi. Bir önceki gün LPG'ye gelen 37 kuruşluk zammın ardından benzin ve motorine de zam bekleniyordu. Duyuru bugün yapıldı. Gece yarısı itibariyle motorin fiyatları ve benzin fiyatlarına zam geldi. İnternet arama motorlarında sabah saatlerinden itibaren BENZİNE ZAM GELDİ Mİ? 1 litre Motorin ne kadar, kaç TL oldu? soruları sorgulanmaya başlandı. İşte 27 Mayıs ZAMLI akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir...