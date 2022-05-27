BENZİNE ZAM GELDİ Mİ? 1 litre Motorin ne kadar, kaç TL oldu? 27 Mayıs ZAMLI akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir...

SON DAKİKA AKARYAKIT ZAM HABERLERİ! Benzine ve motorine zam göründü. Araç sürücülerine kötü haber geldi. Bir önceki gün LPG'ye gelen 37 kuruşluk zammın ardından benzin ve motorine de zam bekleniyordu. Duyuru bugün yapıldı. Gece yarısı itibariyle motorin fiyatları ve benzin fiyatlarına zam geldi. İnternet arama motorlarında sabah saatlerinden itibaren BENZİNE ZAM GELDİ Mİ? 1 litre Motorin ne kadar, kaç TL oldu? soruları sorgulanmaya başlandı. İşte 27 Mayıs ZAMLI akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir...