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Haberler Ekonomi Hatay 5 bin 25 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ HATAY KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Merkez, İskenderun, Kırıkhan, Dörtyol, Belen, Hassa...

Hatay 5 bin 25 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ HATAY KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Merkez, İskenderun, Kırıkhan, Dörtyol, Belen, Hassa...

TOKİ Hatay kura çekiliş sonuçları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren artışa geçti. Sonuçlar il il açıklanmaya devam ediyor. 2 Ocak 2023 Pazartesi bugün Hatay ve Ankara'da çekiliş gerçekleştiriliyor. İşte Hatay 5 bin 25 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Merkez, İskenderun, Kırıkhan, Dörtyol, Belen, Hassa...

takvim.com.tr
02.01.2023 16:37 - Son Güncelleme: 02.01.2023 16:38
TOKİ HATAY KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Hatay 5 bin 25 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Merkez, İskenderun, Kırıkhan, Dörtyol, Belen, Hassa...

250 bin sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Hatay TOKİ kura çekimi sonuçları gündemdeki yerini aldı. Hatay'da toplam 5 bin 25 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş noter huzurunda yapılacak. Konutlar; Merkez, İskenderun, Kırıkhan, Dörtyol, Belen, Hassa, Altınözü, Payas, Reyhanlı, Arsuz, Defne, Erzin, Yayladağı, Samandağı, Kumlu ilçelerinde inşa edilecek. Peki, TOKİ Hatay kura çekiliş sonuçları belli oldu mu? Hatay 5.025 konut kura isim listesi yayınlandı mı? İşte detaylar!

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TOKİ HATAY KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Hatay 5 bin 25 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Merkez, İskenderun, Kırıkhan, Dörtyol, Belen, Hassa...

Hatay TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Hatay'da 5 bin 25 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş, bugün başlayacak ve diğer illerde olduğu gibi noter huzurunda yapılacak olup canlı olarak yayınlanacak.

HATAY CANLI KURA SONUÇLARI!

TOKİ HATAY KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Hatay 5 bin 25 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Merkez, İskenderun, Kırıkhan, Dörtyol, Belen, Hassa...

Emekli, genç ve engelli gibi kategorilerde başvuruları alınan projede Hatay TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Merkez, İskenderun, Kırıkhan, Dörtyol, Belen, Hassa, Altınözü, Payas, Reyhanlı, Arsuz, Defne, Erzin, Yayladağı, Samandağı, Kumlu kura sonuçları 2+1 3+1 listesi ile sorgulanıyor.

TOKİ HATAY KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Hatay 5 bin 25 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Merkez, İskenderun, Kırıkhan, Dörtyol, Belen, Hassa...

TOKİ KURA ÇEKİMİ HATAY VE ANKARA'DA GERÇEKLEŞİYOR!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

TOKİ HATAY KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Hatay 5 bin 25 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Merkez, İskenderun, Kırıkhan, Dörtyol, Belen, Hassa...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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