Hatay 5 bin 25 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ HATAY KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Merkez, İskenderun, Kırıkhan, Dörtyol, Belen, Hassa...

Hatay TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Hatay'da 5 bin 25 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş, bugün başlayacak ve diğer illerde olduğu gibi noter huzurunda yapılacak olup canlı olarak yayınlanacak.

HATAY CANLI KURA SONUÇLARI!