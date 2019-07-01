Hangi ülkede kaç ton altın var? İşte Türkiye'nin ve diğer ülkelerin altın rezervleri

Ülkelerin elinde bulunan altın rezervleri her dönem çok merak edilen konuların başında geliyor. Dünya Altın Konseyi ülkelerin altın rezervlerini ve sıralamaları açıkladı. Türkiye'nin de en yüksek altın rezervine sahip ülkelerden biri konumunda bulunduğu listede, zirvede ABD yer alıyor. Peki Türkiye'nin altın rezervi kaç ton? Dünyada kaç ton altın var? Türkiye altın rezervi sıralamasında kaçıncı sırada yer alıyor? İşte Türkiye ve dünyadaki diğer ülkelerin altın rezervleri...

01.07.2019 10:05 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





