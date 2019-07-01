Çalışana 4’lü koruma

10 AY 2 BİN 31 TL

✘ İŞSİZ kalanlar ihbar, kıdem, geri dönüş parası dışında işsizlik ücreti de alabiliyor. Son 3 yılda 600 gün ve son 4 ayda sigorta primleri yatan kişiler çalışma sürelerine göre işsizlik maaşı alıyor. İşsizlik maaşı brüt ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. Ama bir üst sınırı bulunuyor. O da brüt asgari ücretin yüzde 80'i. Maaş en fazla 10 ay süreyle ödeniyor. İşsizlik maaşının tutarı bu yıl damga vergisi kesilmiş olarak bin 15 lira ile 2 bin 31 lira arasında uygulanıyor. Yani bu yıl işsiz kalanlar bu tutarlar arasında maaş alabiliyor.