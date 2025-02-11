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Halkbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA 150.000 TL kredi verecek

Günümüzde finansal ihtiyaçlarınızı karşılamak için bankaların sunduğu kredi seçenekleri merak ediliyor. Halkbank, Yapı Kredi ve Garanti BBVA'nın 150.000 TL kredi hesaplamasını haberimizde derledik.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 14:57 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 14:58
Halkbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA 150.000 TL kredi verecek

Halkbank, Yapı Kredi ve Garanti BBVA, müşterilerine özel kredi imkanlarıyla bütçelerine uygun çözümler sunuyor. 150 bin TL'ye kadar kredi desteği sağlayan bu bankalar, 12 aya varan vadeler ve cazip ödeme koşullarıyla dikkat çekiyor.

Halkbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA 150.000 TL kredi verecek

150.000 TL Kredi Seçenekleri ve Detayları

💰 Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,01
Toplam Ödeme: 206.395 TL
Aylık Taksit: 17.128 TL

Halkbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA 150.000 TL kredi verecek

🕒 Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %5,69
Toplam Ödeme: 232.305 TL
Aylık Taksit: 19.287 TL

Halkbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA 150.000 TL kredi verecek

🏦 Halkbank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %5,44
Toplam Ödeme: 228.356 TL
Aylık Taksit: 18.958 TL

Halkbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA 150.000 TL kredi verecek

Kredi Kullanırken Dikkat

✅ Faiz oranlarını karşılaştırın. Küçük farklar bile toplam geri ödeme tutarında büyük değişikliklere yol açabilir.

Halkbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA 150.000 TL kredi verecek

✅ Ödeme planınızı iyi belirleyin. Gelirinize uygun taksitlerle bütçenizi zorlamadan ödeme yapabilirsiniz.

✅ Ek masrafları inceleyin. Dosya masrafı, sigorta gibi ek ücretleri göz önünde bulundurun.

Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır