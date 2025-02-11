Halkbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA 150.000 TL kredi verecek

Halkbank, Yapı Kredi ve Garanti BBVA, müşterilerine özel kredi imkanlarıyla bütçelerine uygun çözümler sunuyor. 150 bin TL'ye kadar kredi desteği sağlayan bu bankalar, 12 aya varan vadeler ve cazip ödeme koşullarıyla dikkat çekiyor.

