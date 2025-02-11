Halkbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA 150.000 TL kredi verecek

Halkbank, Yapı Kredi ve Garanti BBVA, müşterilerine özel kredi imkanlarıyla bütçelerine uygun çözümler sunuyor. 150 bin TL'ye kadar kredi desteği sağlayan bu bankalar, 12 aya varan vadeler ve cazip ödeme koşullarıyla dikkat çekiyor.
Faiz Oranı: %4,01
Toplam Ödeme: 206.395 TL
Aylık Taksit: 17.128 TL
Faiz Oranı: %5,69
Toplam Ödeme: 232.305 TL
Aylık Taksit: 19.287 TL
Faiz Oranı: %5,44
Toplam Ödeme: 228.356 TL
Aylık Taksit: 18.958 TL
✅ Faiz oranlarını karşılaştırın. Küçük farklar bile toplam geri ödeme tutarında büyük değişikliklere yol açabilir.