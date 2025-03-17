Halkbank ve İş Bankası duyurdu! 15 bin TL taksitle ne kadar taşıt kredisi çekilir?

Araç sahibi olmak isteyenler için bankaların sunduğu taşıt kredisi seçenekleri büyük önem taşıyor. 36 ay vadeli 300.000 TL taşıt kredisi için faiz oranları, aylık taksit tutarları ve toplam ödeme miktarları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.
HALKBANK TAŞIT KREDİSİ
Kredi Tutarı: 225.000 TL
Vade: 48 Ay
Faiz Oranı: %4,95
Aylık Taksit: 15.242,59 TL
Toplam Geri Ödeme: 731.644,32 TL
Halkbank'tan 225.000 TL kredi çekmek isteyenler, %4,95 faiz oranı ile 48 ay boyunca aylık 15.242,59 TL taksit ödemek zorunda olacak.
İŞ BANKASI TAŞIT KREDİSİ
Kredi Tutarı: 300.000 TL
Vade: 48 Ay
Faiz Oranı: %3,4
Aylık Taksit: 15.161,64 TL
İş Bankası'ndan 300.000 TL taşıt kredisi çekmek isteyenler, %3,4 faiz oranı ile 48 ay vadede aylık 15.161,64 TL taksit ödeyecek.
HANGİ BANKA DAHA AVANTAJLI?
İki banka arasında en büyük fark faiz oranında görülüyor. İş Bankası %3,4 faiz oranı ile daha uygun bir teklif sunarken, Halkbank'ta bu oran %4,95 olarak belirlenmiş. Ancak, İş Bankası'nda kredi tutarı 300.000 TL iken, Halkbank'ta bu tutar 225.000 TL ile sınırlı.
🏎️ 300.000 TL 36 AY VADELİ TAŞIT KREDİLERİ (GÜNCEL FAİZ ORANLARI) 🚗
💰 Faiz Oranı: %3,30
💳 Aylık Taksit: 16.509,03 TL
🏦 Toplam Ödeme: 596.050 TL
Garanti BBVA - Taşıt Kredisi
💰 Faiz Oranı: %3,39
💳 Aylık Taksit: 16.771,67 TL
🏦 Toplam Ödeme: 605.280 TL
İş Bankası - Taşıt Kredisi
💰 Faiz Oranı: %3,40
💳 Aylık Taksit: 16.800,96 TL
🏦 Toplam Ödeme: 606.334 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası - Taşıt Kredisi
💰 Faiz Oranı: %3,49
💳 Aylık Taksit: 17.065,63 TL
🏦 Toplam Ödeme: 615.862 TL
Fotoğraflar: Halkbank, İş Bankası, AA