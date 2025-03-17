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Halkbank ve İş Bankası duyurdu! 15 bin TL taksitle ne kadar taşıt kredisi çekilir?

Taşıt kredisi almak isteyenler için Halkbank ve İş Bankası'nın sunduğu kredi imkanları dikkat çekiyor. Peki, 15.000 TL civarında aylık taksitle hangi bankadan ne kadar kredi alabilirsiniz?

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Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 16:46 Güncelleme Tarihi :17 Mart 2025 , 16:47
Halkbank ve İş Bankası duyurdu! 15 bin TL taksitle ne kadar taşıt kredisi çekilir?

Araç sahibi olmak isteyenler için bankaların sunduğu taşıt kredisi seçenekleri büyük önem taşıyor. 36 ay vadeli 300.000 TL taşıt kredisi için faiz oranları, aylık taksit tutarları ve toplam ödeme miktarları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.

Halkbank ve İş Bankası duyurdu! 15 bin TL taksitle ne kadar taşıt kredisi çekilir?

HALKBANK TAŞIT KREDİSİ

  • Kredi Tutarı: 225.000 TL

  • Vade: 48 Ay

  • Faiz Oranı: %4,95

  • Aylık Taksit: 15.242,59 TL

  • Toplam Geri Ödeme: 731.644,32 TL

Halkbank'tan 225.000 TL kredi çekmek isteyenler, %4,95 faiz oranı ile 48 ay boyunca aylık 15.242,59 TL taksit ödemek zorunda olacak.

Halkbank ve İş Bankası duyurdu! 15 bin TL taksitle ne kadar taşıt kredisi çekilir?

İŞ BANKASI TAŞIT KREDİSİ

  • Kredi Tutarı: 300.000 TL

  • Vade: 48 Ay

  • Faiz Oranı: %3,4

  • Aylık Taksit: 15.161,64 TL

İş Bankası'ndan 300.000 TL taşıt kredisi çekmek isteyenler, %3,4 faiz oranı ile 48 ay vadede aylık 15.161,64 TL taksit ödeyecek.

Halkbank ve İş Bankası duyurdu! 15 bin TL taksitle ne kadar taşıt kredisi çekilir?

HANGİ BANKA DAHA AVANTAJLI?

İki banka arasında en büyük fark faiz oranında görülüyor. İş Bankası %3,4 faiz oranı ile daha uygun bir teklif sunarken, Halkbank'ta bu oran %4,95 olarak belirlenmiş. Ancak, İş Bankası'nda kredi tutarı 300.000 TL iken, Halkbank'ta bu tutar 225.000 TL ile sınırlı.

Halkbank ve İş Bankası duyurdu! 15 bin TL taksitle ne kadar taşıt kredisi çekilir?

🏎️ 300.000 TL 36 AY VADELİ TAŞIT KREDİLERİ (GÜNCEL FAİZ ORANLARI) 🚗

Akbank - Taşıt Kredisi

💰 Faiz Oranı: %3,30

💳 Aylık Taksit: 16.509,03 TL

🏦 Toplam Ödeme: 596.050 TL

Halkbank ve İş Bankası duyurdu! 15 bin TL taksitle ne kadar taşıt kredisi çekilir?

Garanti BBVA - Taşıt Kredisi

💰 Faiz Oranı: %3,39

💳 Aylık Taksit: 16.771,67 TL

🏦 Toplam Ödeme: 605.280 TL

Halkbank ve İş Bankası duyurdu! 15 bin TL taksitle ne kadar taşıt kredisi çekilir?

İş Bankası - Taşıt Kredisi

💰 Faiz Oranı: %3,40

💳 Aylık Taksit: 16.800,96 TL

🏦 Toplam Ödeme: 606.334 TL

Halkbank ve İş Bankası duyurdu! 15 bin TL taksitle ne kadar taşıt kredisi çekilir?

TEB - Türk Ekonomi Bankası - Taşıt Kredisi

💰 Faiz Oranı: %3,49

💳 Aylık Taksit: 17.065,63 TL

🏦 Toplam Ödeme: 615.862 TL

Halkbank ve İş Bankası duyurdu! 15 bin TL taksitle ne kadar taşıt kredisi çekilir?

Fotoğraflar: Halkbank, İş Bankası, AA