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Haberler Ekonomi Günlük 13 TL ödeme yapabilirsiniz! 10.000 TL veriliyor! İhtiyacı olan herkes için resmen duyuruldu

Günlük 13 TL ödeme yapabilirsiniz! 10.000 TL veriliyor! İhtiyacı olan herkes için resmen duyuruldu

Şekerbank yaptığı yazılı açıklama ile kampanya duyurusunda bulundu. Banka açıklamasında günlük 13 TL'den başlayan geri ödemeler ile krediden faydalanabileceği bildirildi. Söz hususu kredi kampanyasının A katagorisi beyaz eşya alımlarında geçerli olacağı bildirildi.

takvim.com.tr
03.08.2021 07:54 - Son Güncelleme: 03.08.2021 07:54
Günlük 13 TL ödeme yapabilirsiniz! 10.000 TL veriliyor! İhtiyacı olan herkes için resmen duyuruldu

Yeni evlenecekler düğünü olanlar veya nişanlananlar peşin parayla beyaz eşya ve ev mobilyası almakta zorlanıyor. Çeyiz hazırlanırken nakit para ihtiyaçlarında beyaz eşya kredisi veren bankalar yardıma koşuyor. Taksitle beyaz eşya için kredi çekebilirsiniz. Şekerbank resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile A katagorisi beyaz eşya kredisini duyurdu. Banka açıklamasında günlük 13 TL geri ödeme ile krediden faydalanılabileceğini söyledi. Bankadan 10 bin TL beyaz eşya kredisi çeken bir müşteri ise aylık 404 TL geri ödeme yapabilir.

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Günlük 13 TL ödeme yapabilirsiniz! 10.000 TL veriliyor! İhtiyacı olan herkes için resmen duyuruldu

Şekerbank doğrultusundan oluşturulan bildirimde şu şekilde denildi:

Kredi vadesi en az 3 ay, maksimum 36 aydır. Kullandırılan kredi tutarı üzerinden bir defaya mahsus kredi tutarının 0,5%'i oranında kredi tahsis ücreti alınır. Tablodaki kredi tahsis ücretine 5% oranındaki BSMV dahil edilmemiştir.

Günlük 13 TL ödeme yapabilirsiniz! 10.000 TL veriliyor! İhtiyacı olan herkes için resmen duyuruldu

Sigorta ve Vergiler Dahil Ücretler toplamı, kredi tahsis ücreti ve yaşam sigortası prim tutarından oluşup vergi dahildir. Sigorta prim tutarı yaş, kredi tutarı ve vadeye göre değişmekte olup misal hesaplamada sigorta prim tutarı dahil edilmemiştir.

Günlük 13 TL ödeme yapabilirsiniz! 10.000 TL veriliyor! İhtiyacı olan herkes için resmen duyuruldu

Kredinin toplam maliyeti kredi taksitlerinin toplamı, tahsis ücreti ve sigorta prim tutarını içermektedir. Bankamız, faiz oranlarında farklılık yapma, kredinin tüketimi amacıyla son kararı verme, ek belge ve kefil isteme hakkına sahiptir.

Günlük 13 TL ödeme yapabilirsiniz! 10.000 TL veriliyor! İhtiyacı olan herkes için resmen duyuruldu

Talep edilen kredi tutarı ve vadeye dair kredi kullandırım evvel faiz oranı, bütün masraf, ücret ve komisyon ile ilgili tarafınıza bilgi formu ile bilgilendirme yapılacaktır.

Günlük 13 TL ödeme yapabilirsiniz! 10.000 TL veriliyor! İhtiyacı olan herkes için resmen duyuruldu

Beyaz Eşya Kredisi

Diğer kredi türlerinden farklı olarak beyaz eşya kredisinden yararlanacak kişilerin beyaz eşyaya ait bir fatura belgesi ile başvurmaları gerekir. Bu şekilde kredi kartsız taksitli beyaz eşya alma şansınız oluyor. Ayrıca taksitle beyaz eşya İstanbul ilinde birçok mağazanın sunduğu avantajdır.

Günlük 13 TL ödeme yapabilirsiniz! 10.000 TL veriliyor! İhtiyacı olan herkes için resmen duyuruldu

Bu kredi türünde ödeme krediyi kullanan kişiye yapılmamaktadır. Ödeme ürünü satan ya da faturayı kesen firmaya yapılır. Bu yüzden krediyi sadece beyaz eşya finansmanına ihtiyaç duyduğunuzda kullanmanız tavsiye edilir. Faturalı beyaz eşya kredisi özellikle kredi kartlarına getirilen taksit yasağı nedeniyle daha fazla tercih edilmeye başlandı. Senetle beyaz eşya satanlar da birçok nişanlı olan veya evlenecek çiftler için mantıklı oluyor.