Günlük 13 TL ödeme yapabilirsiniz! 10.000 TL veriliyor! İhtiyacı olan herkes için resmen duyuruldu

Bu kredi türünde ödeme krediyi kullanan kişiye yapılmamaktadır. Ödeme ürünü satan ya da faturayı kesen firmaya yapılır. Bu yüzden krediyi sadece beyaz eşya finansmanına ihtiyaç duyduğunuzda kullanmanız tavsiye edilir. Faturalı beyaz eşya kredisi özellikle kredi kartlarına getirilen taksit yasağı nedeniyle daha fazla tercih edilmeye başlandı. Senetle beyaz eşya satanlar da birçok nişanlı olan veya evlenecek çiftler için mantıklı oluyor.