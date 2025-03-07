Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın bugün ne kadar? 7 Mart Kapalı Çarşı altın kuru!

Kapalı Çarşı gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları yükselmiş durumda. Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, yatırımcılar için merak konusu olurken, altın almak isteyenler için de fırsat oluşturabilir. Peki 7 Mart altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın kurunda son durum.