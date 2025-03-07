PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın bugün ne kadar? 7 Mart Kapalı Çarşı altın kuru!

Altın fiyatları, döviz kurlarındaki değişim ve küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle son günlerde yükseliş gösteriyor. 7 Mart 2025 itibariyle gram altın fiyatında bir artış görülürken, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları da aynı şekilde yükseldi. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? Çeyrek, yarım, tam ve gram altın kaç TL? İşte, canlı altın fiyatları!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 12:05 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 12:06
Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın bugün ne kadar? 7 Mart Kapalı Çarşı altın kuru!

Kapalı Çarşı gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları yükselmiş durumda. Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, yatırımcılar için merak konusu olurken, altın almak isteyenler için de fırsat oluşturabilir. Peki 7 Mart altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın kurunda son durum.

Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın bugün ne kadar? 7 Mart Kapalı Çarşı altın kuru!

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 3.409,3300

Satış: 3.409,7170

Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın bugün ne kadar? 7 Mart Kapalı Çarşı altın kuru!

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 5.454,9600

Satış: 5.574,6400

Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın bugün ne kadar? 7 Mart Kapalı Çarşı altın kuru!

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 11.271,00

Satış: 11.365,00

Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın bugün ne kadar? 7 Mart Kapalı Çarşı altın kuru!

TAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 22.478,00

Satış: 22.643,00

Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın bugün ne kadar? 7 Mart Kapalı Çarşı altın kuru!

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 21.818,6600

Satış:22.230,4400

Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın bugün ne kadar? 7 Mart Kapalı Çarşı altın kuru!

ALTIN/ONS FİYATI NEDİR?

Alış: 2.905,76

Satış: 2.906,29

Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın bugün ne kadar? 7 Mart Kapalı Çarşı altın kuru!

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 23.079,00

Satış: 23.234,00

Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın bugün ne kadar? 7 Mart Kapalı Çarşı altın kuru!

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 3.144,30

Satış: 3.313,93

CANLI ALTIN FİYATLARI