Piyasalarda 6 Ağustos 2026 gün sonu: Gram altın neden ons kadar yükselmedi? İslam Memiş'ten 7 Ağustos uyarısı

ALTINDA KISA VADELİ BASKI

Dünya Altın Konseyi, Fed'in enflasyonla mücadele için sıkı para politikasını sürdürmesinin altın üzerinde kısa vadeli baskı oluşturabileceğini bildirdi. Tahvil getirilerindeki yükselişin altını zorlayabileceği, faizlerin uzun süre yüksek kalmasının ise ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği belirtildi.

Konseye göre altının orta ve uzun vadeli görünümünde ise merkez bankalarının alımları ve Asyalı yatırımcıların talebi öne çıkıyor. Bu talebin dolar, ABD faizleri ve enflasyonla her zaman aynı yönde hareket etmemesi, altının dayanıklılığını artırıyor.

Ekonomide sert yavaşlama, finansal sistemde stres veya enflasyonda yeni bir sıçrama yaşanması halinde uzun vadeli tahvil getirilerinin gerileyebileceği ve altının yeniden destek bulabileceği kaydedildi. Ancak 2025'te görülen yüksek oranlı kazançların yeniden yaşanmasının garanti olmadığı vurgulandı.

Dünya Altın Konseyi, Fed'in enflasyonla mücadele için sıkı para politikasını sürdürmesinin altın üzerinde kısa vadeli baskı oluşturabileceğini bildirdi. Tahvil getirilerindeki yükselişin altını zorlayabileceği, faizlerin uzun süre yüksek kalmasının ise ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği belirtildi.

Konseye göre altının orta ve uzun vadeli görünümünde ise merkez bankalarının alımları ve Asyalı yatırımcıların talebi öne çıkıyor. Bu talebin dolar, ABD faizleri ve enflasyonla her zaman aynı yönde hareket etmemesi, altının dayanıklılığını artırıyor.

Ekonomide sert yavaşlama, finansal sistemde stres veya enflasyonda yeni bir sıçrama yaşanması halinde uzun vadeli tahvil getirilerinin gerileyebileceği ve altının yeniden destek bulabileceği kaydedildi. Ancak 2025'te görülen yüksek oranlı kazançların yeniden yaşanmasının garanti olmadığı vurgulandı.