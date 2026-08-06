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Piyasalarda 6 Ağustos 2026 gün sonu: Gram altın neden ons kadar yükselmedi? İslam Memiş'ten 7 Ağustos uyarısı

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerinden kaçan milyarlarca dolar altına park ederken, uzmanlardan yatırımcılara kritik 'Cuma' uyarısı geldi. Piyasaların yönünü ABD istihdam verisinin çizeceğini belirten İslam Memiş, kısa vadeli kar satışlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

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Borsa Yükseldi, Altında Yeni Zirve!

Borsa İstanbul 6 Ağustos Perşembe gününü yükselişle kapattı, altın ise iki ayın en yüksek bölgesine çıktı.

Günün sonunda yatırımcıların önünde iki farklı tablo vardı: Borsada kazanç sınırlı sayıda sektör ve hissede yoğunlaşırken, altındaki güçlü hareketin kalıcı olup olmayacağı ABD-İran hattından gelecek haberlere ve 7 Ağustos Cuma günü açıklanacak ABD istihdam verilerine bağlandı.

Borsada Sektörel Ayrışma: Finans Yükseldi, Tekstil Düştü

BORSADA SEÇİCİ YÜKSELİŞ

BIST 100 KAPANIŞI
13.798
puan
Yüzde 0,70
değer kazandı
Güne başlangıç
13.728,70 puan
Gün içi en düşük
13.667,84 puan
Gün içi en yüksek
13.805,41 puan
FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG
Yüzde 3,42 yükseldi.
TEKSTİL VE DERİ
Yüzde 2,59 geriledi.

AA'nın gün sonu verilerine göre yükseliş endeksin tamamına aynı ölçüde yayılmadı. Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 1,44 değer kaybetti.

Enerji Hisseleri Günün Kazananı Oldu

ENERJİ HİSSELERİNDE HAREKET

Günün güçlü hisseleri arasında enerji, sanayi ve madencilik şirketleri öne çıktı.

EN FAZLA YÜKSELEN HİSSELER
HİSSE
DEĞİŞİM
CVKMD
Yüzde 9,14
CWENE
Yüzde 5,88
TUPRS
Yüzde 5,84
TKFEN
Yüzde 4,75
SKBNK
Yüzde 4,69
EN FAZLA GERİLEYEN HİSSELER
HİSSE
DEĞİŞİM
PETKM
Yüzde 5,83
BALSU
Yüzde 5,20
KCHOL
Yüzde 4,90
REEDR
Yüzde 4,54
OTKAR
Yüzde 3,79

CVKMD yüzde 9,14 yükselerek BIST 100'ün en çok kazandıran hissesi oldu.

Satışların yoğunlaştığı tarafta ise PETKM ilk sırada yer aldı. Hisse günü yüzde 5,83 düşüşle tamamladı.

Altında Yükseliş Sinyalleri! Memiş Uyardı

ALTINDA İKİ AYRI GÖRÜNTÜ

Altın gün içinde yeniden yükseliş eğilimine girerek 18 Haziran'dan bu yana görülen en yüksek bölgeye ulaştı. Haftalık yükseliş yüzde 4'e çıkarken, ons altındaki hareket gram altına aynı güçte yansımadı.

A Para Muhabiri Azize Alan, 6 Ağustos'ta A Haber canlı yayınında Finans Analisti İslam Memiş'e altın piyasasındaki bu ayrışmayı sordu.

Memiş, ons altındaki yükselişin arkasında ABD-İran gerilimi, olası saldırının ertelenmesi, petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve dolar endeksinin 100 seviyesinin altına gerilemesinin bulunduğunu söyledi.

Buna karşılık gram altının daha sınırlı hareket ettiğini belirtti. Memiş'e göre bunun nedeni, fiziki piyasada daha önce oluşan yüksek işçilik ve fiyat farklarının hızla kapanmasıydı.

Video Oynatma İkonu İslam Memiş'ten altın uyarısı: Yükseliş devam edecek mi?
Gram Altında Düşen Maliyet Etkisi

GRAM ALTINDA MAKAS ETKİSİ

İslam Memiş'in verdiği bilgiye göre mart ayında 1 kilogramlık külçe altında 12 bin 500 dolara kadar çıkan ek maliyet, yaklaşık 300 dolara geriledi.

Bu farkın küçülmesi, serbest piyasada gram altının daha ucuz hale gelmesini sağladı. Ons altın yükselirken gram altındaki hareketin daha sakin kalmasının temelinde de bu değişim yer aldı.

Başka bir ifadeyle altın piyasasında yükseliş sona ermedi. Ancak ons altındaki artış, fiziki piyasadaki maliyetlerin düşmesi nedeniyle gram altına bire bir yansımadı.

Altın Yatırımcılarına Memiş’ten Kritik Uyarı

MEMİŞ'TEN KISA VADELİ UYARI

İslam Memiş, altındaki yükselişin devam ettiğini ancak yeni ve kesintisiz bir yükseliş döneminin başladığını söylemek için erken olduğunu belirtti.

Memiş'e göre 7 Ağustos Cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamları, kısa vadeli yön üzerinde etkili olabilir. Verilerin ardından yatırımcıların kazançlarını nakde çevirmesiyle kar satışları görülebilir.

Memiş’ten Altın İçin Olası Hareket Tahminleri

Canlı yayında paylaşılan kısa vadeli senaryoda:

KISA VADELİ SENARYO
Ons ve gram altında izlenen seviyeler
7 Ağustos Cuma
OLASI HAREKET
SEVİYE
Ons altında yükselişi sınırlayabilecek bölge
4.300 dolar
Gram altında izlenebilecek çevre
6.550 lira
Kar satışlarında ons altın
4.150 dolar
Gram altında geri dönüş
6.350 lira
Bu rakamlar güncel fiyat değil, İslam Memiş'in olası piyasa hareketleri için verdiği tahmini seviyelerdir.
Fed’in Sıkı Politikasının Altına Etkisi

ALTINDA KISA VADELİ BASKI

Dünya Altın Konseyi, Fed'in enflasyonla mücadele için sıkı para politikasını sürdürmesinin altın üzerinde kısa vadeli baskı oluşturabileceğini bildirdi. Tahvil getirilerindeki yükselişin altını zorlayabileceği, faizlerin uzun süre yüksek kalmasının ise ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği belirtildi.

Konseye göre altının orta ve uzun vadeli görünümünde ise merkez bankalarının alımları ve Asyalı yatırımcıların talebi öne çıkıyor. Bu talebin dolar, ABD faizleri ve enflasyonla her zaman aynı yönde hareket etmemesi, altının dayanıklılığını artırıyor.

Ekonomide sert yavaşlama, finansal sistemde stres veya enflasyonda yeni bir sıçrama yaşanması halinde uzun vadeli tahvil getirilerinin gerileyebileceği ve altının yeniden destek bulabileceği kaydedildi. Ancak 2025'te görülen yüksek oranlı kazançların yeniden yaşanmasının garanti olmadığı vurgulandı.

Dünya Altın Konseyi, Fed'in enflasyonla mücadele için sıkı para politikasını sürdürmesinin altın üzerinde kısa vadeli baskı oluşturabileceğini bildirdi. Tahvil getirilerindeki yükselişin altını zorlayabileceği, faizlerin uzun süre yüksek kalmasının ise ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği belirtildi.

Konseye göre altının orta ve uzun vadeli görünümünde ise merkez bankalarının alımları ve Asyalı yatırımcıların talebi öne çıkıyor. Bu talebin dolar, ABD faizleri ve enflasyonla her zaman aynı yönde hareket etmemesi, altının dayanıklılığını artırıyor.

Ekonomide sert yavaşlama, finansal sistemde stres veya enflasyonda yeni bir sıçrama yaşanması halinde uzun vadeli tahvil getirilerinin gerileyebileceği ve altının yeniden destek bulabileceği kaydedildi. Ancak 2025'te görülen yüksek oranlı kazançların yeniden yaşanmasının garanti olmadığı vurgulandı.

Altın Yatırımcılarına Stratejik Tavsiyeler

Memiş, bu nedenle yatırımcıların yalnızca fiyat hareketlerini değil, petrol piyasasını ve ABD-İran hattından gelecek açıklamaları da takip etmesi gerektiğini vurguladı.

Altın borcu bulunanlar ve düğün hazırlığı yapanlar için son aylarda alım fırsatları oluştuğunu ifade eden Memiş, nakit ihtiyacı olmayan yatırımcıların ise aceleci davranmadan beklemesini önerdi.

Gerilimin sürdüğü senaryoda gram altında 6.000 lira, ons altında 3.950 dolar seviyesini destek olarak takip ettiğini söyledi.

Altın Fonlarında 3 Milyar Dolarlık Artış

FONLARDAN ALTINA DÖNÜŞ

Altına yönelik ilgi yalnızca günlük fiyat hareketleriyle sınırlı kalmadı. Dünya Altın Konseyinin temmuz verilerine göre küresel altın fonlarına, iki aylık çıkışın ardından 3 milyar dolarlık net para girişi gerçekleşti.

Fonların yönettiği toplam varlık yüzde 1 artışla 530 milyar dolara ulaştı. Ellerindeki fiziki altın miktarı ise 23 ton artarak 4 bin 68 tona çıktı.

Avrupa’dan Altın Fonlarına Dev Giriş

Para girişinde Avrupa öne çıktı:

  • Avrupa genelinde 2,1 milyar dolar,
  • İngiltere'de 875 milyon dolar,
  • İsviçre'de 657 milyon dolar net giriş kaydedildi.

Yılbaşından bu yana küresel altın fonlarına giren toplam para 11 milyar dolara ulaştı. Bu tutar yaklaşık 39 ton altına karşılık geldi.

Yatırımcıların ons altındaki geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirdiği, teknoloji hisselerindeki dalgalanmaya karşı da portföylerini altınla dengelemeye çalıştığı belirtildi.

Piyasalar ABD Verilerini Bekliyor: Yeni Hareketler Kapıda

PİYASALARIN YENİ SINAVI

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerindeki satış baskısı, Fed'in para politikasına yönelik beklentiler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş karışık bir görünüm oluşturdu.

Piyasaların 7 Ağustos Cuma günü takip edeceği ana başlık, ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri olacak. Rakamların beklentilerden farklı gelmesi dolar, altın ve hisse piyasalarında yeni hareketlere yol açabilir.

Yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında Almanya ve Çin'in dış ticaret verileri izlenecek.

BIST 100'de 13.900 ve 14.000 puan direnç, 13.700 ve 13.600 puan destek seviyeleri olarak takip edilecek.

Canlı altın fiyatları:

(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

Diyar Oktuay
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