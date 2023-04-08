Gram altın fiyatları için ağzındaki baklayı çıkardı! 1500-1700 TL... Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?
Altın, yüzyıllardır insanların güvenli limanı olarak tercih ettiği bir yatırım aracıdır. Son dönemlerde ise, küresel ekonomik belirsizliklerin artması ve dünya genelindeki pandemi süreci nedeniyle altın fiyatları daha da önem kazanmıştır. Bu nedenle, yatırımcılar altındaki hareketliliği yakından takip ediyor ve altın fiyatlarındaki değişimlerden etkilenmek istemiyor. Ons altın ve gram altındaki hareketlilik ile ABD'de açıklanacak verilere ilişkin alım fırsatları değerlendirilirken, yatırımcıların aklındaki en önemli soru ise, "Şu anda altın almak mantıklı mı?" şeklinde özetlenebilir.
Son günlerde ünlü piyasa analisti İslam Memiş, altına ilişkin son değerlendirmelerini paylaşırken gram altın fiyatlarına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. İslam Memiş'e göre, gram altın fiyatları 1700 lira seviyesini görebilir.
ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?
Altın fiyatları, küresel ekonomik belirsizlikler ve yatırımcıların güvenli liman arayışı nedeniyle son dönemde yükseliş eğilimi gösteriyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikalarındaki değişiklikler de altın fiyatlarını etkiliyor. FED'in faizleri artırması durumunda altın fiyatları düşüş eğilimi gösterirken, faiz indirimi beklentileri ise altın fiyatlarını yükseltiyor. Bunun yanı sıra, küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik riskler de altın fiyatlarını etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Özellikle, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, Brexit süreci, Orta Doğu'daki gerginlikler gibi gelişmeler altın fiyatlarını artırıyor.
Finans uzmanı İslam Memiş, ons altınla ilgili yaptığı açıklamada, ons altının 13 ayın zirvesinde olduğunu ve yaz aylarında 2350 dolar seviyesinin üzerinde ataklar görebileceğini belirtti. Memiş, en kötü ihtimal olarak da 2350 dolar seviyesinin bu yıl kaçınılmaz olduğunu ifade etti.
Özellikle ilk kez altın alacakların, uyarıları dikkate almayıp yükselişte tepeden almayı tercih edenler olduğuna dikkat çeken Memiş, 2000 dolar seviyesinin üzerinde alım için uygun olmadığını söyledi. Ancak, bugün Amerika'da açıklanacak tarım dışı istihdam verisi sonrasında altın fiyatlarının 1960 dolar destek seviyesinin altına çekilebileceğine dikkat çeken uzman, elinde dolar bulunduranların fırsatı değerlendirebileceğini belirtti.