Gram altın fiyatları için ağzındaki baklayı çıkardı! 1500-1700 TL... Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

Finans uzmanı İslam Memiş, ons altınla ilgili yaptığı açıklamada, ons altının 13 ayın zirvesinde olduğunu ve yaz aylarında 2350 dolar seviyesinin üzerinde ataklar görebileceğini belirtti. Memiş, en kötü ihtimal olarak da 2350 dolar seviyesinin bu yıl kaçınılmaz olduğunu ifade etti.