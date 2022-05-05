Gözler oradaydı! Netleşti! Devletten şartları taşıyanlara müjde geldi! 1084 TL ve 1298 TL hesaplara aktarılacak!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal yardım modelleri geliştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilgili yardım modelleri kapsamında yaşlılara ve engelli vatandaşlara farklı tutarlarda nakit yardımlarının yapılacağını bildirdi.