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Gözler oradaydı! Netleşti! Devletten şartları taşıyanlara müjde geldi! 1084 TL ve 1298 TL hesaplara aktarılacak!

Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet olma sorumluluğunu yerine getiren kamu kurumlarından birisi olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde yaşlılara ve engelli vatandaşlara farklı tutarlarda karşılıksız, nakit ödemelerin yapılacağını bildirdi. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik geliştirmiş olduğu sosyal yardım modellerinin ayrıntıları

takvim.com.tr
05.05.2022 12:07 - Son Güncelleme: 05.05.2022 12:07
Gözler oradaydı! Netleşti! Devletten şartları taşıyanlara müjde geldi! 1084 TL ve 1298 TL hesaplara aktarılacak!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal yardım modelleri geliştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilgili yardım modelleri kapsamında yaşlılara ve engelli vatandaşlara farklı tutarlarda nakit yardımlarının yapılacağını bildirdi.

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Gözler oradaydı! Netleşti! Devletten şartları taşıyanlara müjde geldi! 1084 TL ve 1298 TL hesaplara aktarılacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geliştirmiş olduğu sosyal yardım modellerinin güncel fiyatlarını duyurarak ilgili şartları sağlayan tüm ihtiyaç sahibi vatandaşların, söz konusu yardım tutarlarından faydalanabileceklerini bildirdi.

Gözler oradaydı! Netleşti! Devletten şartları taşıyanlara müjde geldi! 1084 TL ve 1298 TL hesaplara aktarılacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli Aylığı 2022

Çeşitli sebeplerden ötürü işgücünü yitiren ve engellilik durumu oluşan vatandaşların topluma kazandırılmaları ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan engelli aylığı hizmeti, sosyal güvencesi olmayan vatandaşları kapsamaktadır.

Gözler oradaydı! Netleşti! Devletten şartları taşıyanlara müjde geldi! 1084 TL ve 1298 TL hesaplara aktarılacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan engelli aylığı hizmetinden yararlanmak için sosyal güvenceye sahip olmamak ve hane içi kişi başı aylık gelirin bin 417 TL'den düşük olması gerekmektedir.

Gözler oradaydı! Netleşti! Devletten şartları taşıyanlara müjde geldi! 1084 TL ve 1298 TL hesaplara aktarılacak!

Ödemelerin aylık olarak yapıldığı bu sosyal yardım modeli için belirlenmiş olan güncel yardım tutarları şu şekilde duyurulmuştur:

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