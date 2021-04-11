Gözler oradaydı! Emeklilere son dakika 2000 TL için tarihler belli oldu! Maaşlara hem zam yapılacak hem de ikramiye verilecek

Geçtiğimiz yıllarda bayram ikramiyesi ile ilgili düzenleme yapılmıştı. Meclis'te kabul edilen düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan onaylamış ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Düzenlemeye göre her dini bayram öncesi emeklilere ikramiye dağıtılması kararı alınmıştı. 13 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren 1000 TL bayram ikramiyeleri için tarih netleşti. Emeklilere ödenecek bayram ikramiyelerinin Mayıs ayının ilk haftasında hesaplarda olacağı kaydedildi. Kurban Bayramı ikramiyeleri için ise tarihlerin 12-16 Temmuz olması bekleniyor. Temmuz'da emekliler hem maaşlarını zamlı alacak, hem de ikramiye ödemesi alacaklar.

11.04.2021 12:09 - Son Güncelleme: 11.04.2021 12:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





