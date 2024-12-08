Gelin adaylarının çeyizi hazır! 13 Aralık 2024 Bim’e bambu sunum ürünleri, 12 parça kahvaltı takımı, tencere seti geliyor

Bim Marketler'e bu hafta gelecek olan aktüel ürünler çeyiz hazırlığı yapanları mutlu edecek. Her hafta yenilenen kataloğu ile rafları dolduran BİM, 13 Aralık itibarıyla yeni kampanyalı ürünlerini satışa sunacak. Katalog ürünleri arasında bambu sunum ürünleri, 12 parça kahvaltı takımı ve tencere seti yer alıyor. İşte Cuma günü itibarıyla gelecek diğer ürünler ve fiyatları...