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Gelin adaylarının çeyizi hazır! 13 Aralık 2024 Bim'e bambu sunum ürünleri, 12 parça kahvaltı takımı, tencere seti geliyor

Bim Marketler, farklı kategorilerde uygun fiyatlı ürünleri satışa sunuyor. Her hafta yenilenen aktüel ürün kataloğu avantajlı kampanyalar ile raflarda yerini alıyor. Çeyiz alışverişi yapan gelin adaylarını mutlu edecek yeni katalog yayınlandı. İşte 13 Aralık Cuma günü raflara dizilecek ürünler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 22:51 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 22:51
Gelin adaylarının çeyizi hazır! 13 Aralık 2024 Bim’e bambu sunum ürünleri, 12 parça kahvaltı takımı, tencere seti geliyor

Bim Marketler'e bu hafta gelecek olan aktüel ürünler çeyiz hazırlığı yapanları mutlu edecek. Her hafta yenilenen kataloğu ile rafları dolduran BİM, 13 Aralık itibarıyla yeni kampanyalı ürünlerini satışa sunacak. Katalog ürünleri arasında bambu sunum ürünleri, 12 parça kahvaltı takımı ve tencere seti yer alıyor. İşte Cuma günü itibarıyla gelecek diğer ürünler ve fiyatları...

Gelin adaylarının çeyizi hazır! 13 Aralık 2024 Bim’e bambu sunum ürünleri, 12 parça kahvaltı takımı, tencere seti geliyor

13 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU

Manyetik Eğitici Puzzle 659 TL

Mega Ralli Seti 699 TL

Lisanslı Oyun Çadırı 349 TL

Lisanslı Metal Arabalar 179 TL

Oyuncak Tren Seti 359 TL

Eğlenceli Penguenler Oyuncağı 329 TL

Ahşap Bloklar 259 TL

Neon Renkli Bloklar 259 TL

Kamyon-İtfaiye 249 TL

Oyuncak Polis Arabası 249 TL

Gelin adaylarının çeyizi hazır! 13 Aralık 2024 Bim’e bambu sunum ürünleri, 12 parça kahvaltı takımı, tencere seti geliyor

Tablet Mop Temizlik Seti 159 TL

Siyah Metal Üçgen Köşelik 149 TL

Silikon Pişirme Kabı 34,50 TL

Bölmeli Silikon Mama Tabağı 89 TL

Silikon Alıştırma Bardağı 24,50 TL

Silikon Mama Kaşığı 22,50 TL

Ütü Masası Kılıfı 85 TL

Bambu Sunum Ürünleri 169 TL

Ütü Masası 599 TL

Gelin adaylarının çeyizi hazır! 13 Aralık 2024 Bim’e bambu sunum ürünleri, 12 parça kahvaltı takımı, tencere seti geliyor

Tefal Düdüklü Tencere 3.850 TL

Karnıyarık Tencere 979 TL

Wok Tava 649 TL

Simplicty Tava 32 cm 619 TL

5'li Servis Seti 279 TL

Manuel Rondo 579 TL

Kahvaltı Takımı 12 Parça 6 Kişilik 549 TL

Porselen Tek Fiyat Tabak Çeşitleri 49 TL

Tava 229 TL

6'lı Dekorlu Çay Fincan Seti 249 TL

Gelin adaylarının çeyizi hazır! 13 Aralık 2024 Bim’e bambu sunum ürünleri, 12 parça kahvaltı takımı, tencere seti geliyor

Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 699 TL

Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 579 TL

Softy Çift Kişilik Battaniye 429 TL

Softy TV Battaniye 399 TL

TV Battaniye 159 TL

Large Kutu 119 TL

Midi Kutu 99 TL

Jumbo Hurç 119 TL

Kiğılı Gömlek 399 TL

Trekking Ayakkabı 579 TL

Terlik 199 TL

Eşofman Takımı 289 TL

Gelin adaylarının çeyizi hazır! 13 Aralık 2024 Bim’e bambu sunum ürünleri, 12 parça kahvaltı takımı, tencere seti geliyor

2'li Türk Kahvesi Makinesi 4.490 TL

Lovell Blender Set 1.275 TL

Karla El Mikseri 799 TL

Fakir Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 6.990 TL

Fakir Buharlı Ütü 995 TL

Avuç İçi Ütüsü 899 TL

Fanlı Konvektör 1.375 TL

Çift Yönlü Isıtıcı 950 TL

Mini Quartz Isıtıcı 399 TL

Otomatik Pet Mama Kabı 1.999 TL

Gelin adaylarının çeyizi hazır! 13 Aralık 2024 Bim’e bambu sunum ürünleri, 12 parça kahvaltı takımı, tencere seti geliyor

Tecno Spark Go 2024 4GB/128 GB 5.275 TL

Motosiklet GPS Takip Cihazı 3.295 TL

Magpak Kablosuz Powerbank 799 TL

Hypercore Powerbank 599 TL

Hızlı Data Şarj Kablosu Type-C To Usb-A 219 TL

Hızlı Data Şarj Kablosu Type-C To Type-C 1 M 199 TL

Gaming Masaüstü Mikrofon 229 TL

Gaming Kulaklık Standı 229 TL

Gaming Mini Klavye 139 TL

Gelin adaylarının çeyizi hazır! 13 Aralık 2024 Bim’e bambu sunum ürünleri, 12 parça kahvaltı takımı, tencere seti geliyor

Skyjet Bayberry 125 cc Motosiklet 42.975 TL

Skyjet Belina 125 cc Motosiklet 39.900 TL

Skyjet Rivero 125 cc Motosiklet 69.000 TL

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