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EMEKLİYE 3 OCAK'TA 3 YENİ DÜZENLEME | Yeni maaşlar ne olacak? SSK, Bağ-Kur'luya refah payı hesabı

Milyonlarca emekli ve memur için ocak ayında yapılacak maaş artışları netleşiyor. 3 Ocak'ta açıklanacak 6 aylık enflasyon verisiyle birlikte maaşlara uygulanacak zam oranları ve ek düzenlemeler de belli olacak. İşte milyonları ilgilendiren detaylar.

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Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 07:18 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 07:18
EMEKLİYE 3 OCAK’TA 3 YENİ DÜZENLEME | Yeni maaşlar ne olacak? SSK, Bağ-Kur’luya refah payı hesabı

Ocak 2024'te emekliler ve memurlar için maaş artış oranları netleşecek. Kasım ayı enflasyonu açıklanırken, 5 aylık enflasyon oranı da belli oldu. Şimdi gözler Aralık ayı enflasyonunda. İşte Ocak zammıyla ilgili merak edilen detaylar.

EMEKLİYE 3 OCAK’TA 3 YENİ DÜZENLEME | Yeni maaşlar ne olacak? SSK, Bağ-Kur’luya refah payı hesabı

5 Aylık Enflasyon Verileri Açıklandı

Kasım ayı itibarıyla 5 aylık enflasyon oranları hesaplanırken, yılın son ayında açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte 6 aylık toplam enflasyon oranı belirlenecek. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi %44 seviyesinde.

EMEKLİYE 3 OCAK’TA 3 YENİ DÜZENLEME | Yeni maaşlar ne olacak? SSK, Bağ-Kur’luya refah payı hesabı

Diğer ekonomistlerin tahminleri de bu oranı destekliyor ve yıl sonu enflasyonunun %44-46 bandında gerçekleşmesi öngörülüyor.

EMEKLİYE 3 OCAK’TA 3 YENİ DÜZENLEME | Yeni maaşlar ne olacak? SSK, Bağ-Kur’luya refah payı hesabı

Bu doğrultuda:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %15-17 arasında bir enflasyon zammı,
Memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme gereği %11-13 aralığında bir artış bekleniyor.

EMEKLİYE 3 OCAK’TA 3 YENİ DÜZENLEME | Yeni maaşlar ne olacak? SSK, Bağ-Kur’luya refah payı hesabı

3 Ocak Tarihi Kritik Öneme Sahip

3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranlarıyla birlikte zam oranları kesinleşecek. Aynı zamanda emekliler ve memurlar için üç önemli kararın alınması bekleniyor. Bu kararlar için yasal düzenlemeler yapılması da gündemde.

EMEKLİYE 3 OCAK’TA 3 YENİ DÜZENLEME | Yeni maaşlar ne olacak? SSK, Bağ-Kur’luya refah payı hesabı

1- Taban Maaş Düzenlemesi Geliyor mu?

Şu anda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaş 12.500 TL olarak uygulanıyor. Ancak kök maaşlara yapılan zamlar, bazı emeklilere "sıfır zam" anlamına geldiği için taban maaşın yeniden düzenlenmesi gerektiği ifade ediliyor.

EMEKLİYE 3 OCAK’TA 3 YENİ DÜZENLEME | Yeni maaşlar ne olacak? SSK, Bağ-Kur’luya refah payı hesabı

Beklentiler, taban maaşın 14.000 TL ile 15.000 TL arasında belirlenmesi yönünde. Refah payı eklenmesi durumunda bu rakamların daha da yükselmesi mümkün görünüyor.

EMEKLİYE 3 OCAK’TA 3 YENİ DÜZENLEME | Yeni maaşlar ne olacak? SSK, Bağ-Kur’luya refah payı hesabı

2- Zam Oranlarının Eşitlenmesi
Geçmiş dönemlerde farklı gruplar arasında zam oranı eşitsizlikleri giderilmişti. Ocak ayında da benzer bir düzenleme yapılabilir.

EMEKLİYE 3 OCAK’TA 3 YENİ DÜZENLEME | Yeni maaşlar ne olacak? SSK, Bağ-Kur’luya refah payı hesabı

Memur ve memur emeklilerinin artış oranları toplu sözleşme gereği SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden düşük olacak. Bu durumda zam oranlarının eşitlenmesi için bir düzenleme daha yapılabilir.

EMEKLİYE 3 OCAK’TA 3 YENİ DÜZENLEME | Yeni maaşlar ne olacak? SSK, Bağ-Kur’luya refah payı hesabı

3- Refah Payı Eklenebilir

Son yıllarda olduğu gibi bu yıl da emekli ve memur maaşlarına enflasyon zammına ek olarak refah payı düzenlemesi gelebilir.

EMEKLİYE 3 OCAK’TA 3 YENİ DÜZENLEME | Yeni maaşlar ne olacak? SSK, Bağ-Kur’luya refah payı hesabı

Refah payı eklenmesi durumunda %15-17 aralığında beklenen enflasyon zamları daha yüksek seviyelere çıkabilir.

EMEKLİYE 3 OCAK’TA 3 YENİ DÜZENLEME | Yeni maaşlar ne olacak? SSK, Bağ-Kur’luya refah payı hesabı

Emekliler ve Memurlar için Beklenti Yüksek

Ocak ayında açıklanacak kararlar milyonlarca kişinin gelir seviyesini doğrudan etkileyecek. Taban maaş düzenlemesi, zam oranlarının eşitlenmesi ve refah payı gibi uygulamalarla hem emeklilerin hem de memurların alım gücünün artırılması hedefleniyor.

EMEKLİYE 3 OCAK’TA 3 YENİ DÜZENLEME | Yeni maaşlar ne olacak? SSK, Bağ-Kur’luya refah payı hesabı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon artışıyla birlikte taban maaşların artırılması gerektiğine vurgu yaptı. Bu artışla birlikte, emekli maaşlarına eklenen refah payı formülü de gündemde. Refah payının eklenmesi halinde, taban aylık daha da yükselerek 15.000 TL seviyelerine çıkabilir.

EMEKLİYE 3 OCAK’TA 3 YENİ DÜZENLEME | Yeni maaşlar ne olacak? SSK, Bağ-Kur’luya refah payı hesabı

2024 Emekli Maaş Artış Formülleri
İşte, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verilerine göre emeklilerin maaş artışları ve taban aylıkta yapılacak düzenlemelerin yansıması olacak bazı olasılıklar:

EMEKLİYE 3 OCAK’TA 3 YENİ DÜZENLEME | Yeni maaşlar ne olacak? SSK, Bağ-Kur’luya refah payı hesabı

1. Formül (Aralık Enflasyonu %1.5):
SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı: %16.29
Taban maaş: 14.536 TL

EMEKLİYE 3 OCAK’TA 3 YENİ DÜZENLEME | Yeni maaşlar ne olacak? SSK, Bağ-Kur’luya refah payı hesabı

2. Formül (Aralık Enflasyonu %1.67):
SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı: %16.48
Taban maaş: 14.560 TL

EMEKLİYE 3 OCAK’TA 3 YENİ DÜZENLEME | Yeni maaşlar ne olacak? SSK, Bağ-Kur’luya refah payı hesabı

3. Formül (Aralık Enflasyonu %2):
SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı: %16.86
Taban maaş: 14.608 TL

EMEKLİYE 3 OCAK’TA 3 YENİ DÜZENLEME | Yeni maaşlar ne olacak? SSK, Bağ-Kur’luya refah payı hesabı

4. Formül (Aralık Enflasyonu %2.5):
SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı: %17.43
Taban maaş: 14.679 TL

EMEKLİYE 3 OCAK’TA 3 YENİ DÜZENLEME | Yeni maaşlar ne olacak? SSK, Bağ-Kur’luya refah payı hesabı

5. Formül (Aralık Enflasyonu %3):
SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı: %18
Taban maaş: 14.750 TL

EMEKLİYE 3 OCAK’TA 3 YENİ DÜZENLEME | Yeni maaşlar ne olacak? SSK, Bağ-Kur’luya refah payı hesabı

6. Refah Payı Eklenmesi Durumu:
Taban maaş: 15.000 TL

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