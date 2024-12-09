EMEKLİYE 3 OCAK’TA 3 YENİ DÜZENLEME | Yeni maaşlar ne olacak? SSK, Bağ-Kur’luya refah payı hesabı

1- Taban Maaş Düzenlemesi Geliyor mu? Şu anda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaş 12.500 TL olarak uygulanıyor. Ancak kök maaşlara yapılan zamlar, bazı emeklilere "sıfır zam" anlamına geldiği için taban maaşın yeniden düzenlenmesi gerektiği ifade ediliyor.



Beklentiler, taban maaşın 14.000 TL ile 15.000 TL arasında belirlenmesi yönünde. Refah payı eklenmesi durumunda bu rakamların daha da yükselmesi mümkün görünüyor.

2- Zam Oranlarının Eşitlenmesi

Geçmiş dönemlerde farklı gruplar arasında zam oranı eşitsizlikleri giderilmişti. Ocak ayında da benzer bir düzenleme yapılabilir.

Memur ve memur emeklilerinin artış oranları toplu sözleşme gereği SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden düşük olacak. Bu durumda zam oranlarının eşitlenmesi için bir düzenleme daha yapılabilir.