EMEKLİYE 3 OCAK’TA 3 YENİ DÜZENLEME | Yeni maaşlar ne olacak? SSK, Bağ-Kur’luya refah payı hesabı

Ocak 2024'te emekliler ve memurlar için maaş artış oranları netleşecek. Kasım ayı enflasyonu açıklanırken, 5 aylık enflasyon oranı da belli oldu. Şimdi gözler Aralık ayı enflasyonunda. İşte Ocak zammıyla ilgili merak edilen detaylar.
5 Aylık Enflasyon Verileri Açıklandı
Kasım ayı itibarıyla 5 aylık enflasyon oranları hesaplanırken, yılın son ayında açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte 6 aylık toplam enflasyon oranı belirlenecek. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi %44 seviyesinde.
Diğer ekonomistlerin tahminleri de bu oranı destekliyor ve yıl sonu enflasyonunun %44-46 bandında gerçekleşmesi öngörülüyor.
Bu doğrultuda:
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %15-17 arasında bir enflasyon zammı,
Memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme gereği %11-13 aralığında bir artış bekleniyor.
1- Taban Maaş Düzenlemesi Geliyor mu?
Şu anda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaş 12.500 TL olarak uygulanıyor. Ancak kök maaşlara yapılan zamlar, bazı emeklilere "sıfır zam" anlamına geldiği için taban maaşın yeniden düzenlenmesi gerektiği ifade ediliyor.
Beklentiler, taban maaşın 14.000 TL ile 15.000 TL arasında belirlenmesi yönünde. Refah payı eklenmesi durumunda bu rakamların daha da yükselmesi mümkün görünüyor.
2- Zam Oranlarının Eşitlenmesi
Geçmiş dönemlerde farklı gruplar arasında zam oranı eşitsizlikleri giderilmişti. Ocak ayında da benzer bir düzenleme yapılabilir.
Memur ve memur emeklilerinin artış oranları toplu sözleşme gereği SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden düşük olacak. Bu durumda zam oranlarının eşitlenmesi için bir düzenleme daha yapılabilir.
Refah payı eklenmesi durumunda %15-17 aralığında beklenen enflasyon zamları daha yüksek seviyelere çıkabilir.
Emekliler ve Memurlar için Beklenti Yüksek
Ocak ayında açıklanacak kararlar milyonlarca kişinin gelir seviyesini doğrudan etkileyecek. Taban maaş düzenlemesi, zam oranlarının eşitlenmesi ve refah payı gibi uygulamalarla hem emeklilerin hem de memurların alım gücünün artırılması hedefleniyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon artışıyla birlikte taban maaşların artırılması gerektiğine vurgu yaptı. Bu artışla birlikte, emekli maaşlarına eklenen refah payı formülü de gündemde. Refah payının eklenmesi halinde, taban aylık daha da yükselerek 15.000 TL seviyelerine çıkabilir.
2024 Emekli Maaş Artış Formülleri
İşte, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verilerine göre emeklilerin maaş artışları ve taban aylıkta yapılacak düzenlemelerin yansıması olacak bazı olasılıklar:
1. Formül (Aralık Enflasyonu %1.5):
SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı: %16.29
Taban maaş: 14.536 TL
2. Formül (Aralık Enflasyonu %1.67):
SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı: %16.48
Taban maaş: 14.560 TL
3. Formül (Aralık Enflasyonu %2):
SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı: %16.86
Taban maaş: 14.608 TL
4. Formül (Aralık Enflasyonu %2.5):
SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı: %17.43
Taban maaş: 14.679 TL
5. Formül (Aralık Enflasyonu %3):
SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı: %18
Taban maaş: 14.750 TL