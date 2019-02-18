Gebze-Halkalı banliyö hattı ne zaman açılacak?
İstanbulluların uzun zamandır merakla beklediği ulaşım projesi Gebze-Halkalı Marmaray Hattı,10 Mart'ta açılıyor. Yaklaşık 8 milyar liralık maliyete sahip hatla, Gebze-Halkalı arası 115 dakikaya inecek. Peki, 'Gebze-Halkalı Marmaray Hattı' ne gibi yenilikler getirecek? Yüksek hızlı trenle bağlantısı olacak mı? Hangi duraklar olacak? Hangi hatlarla bağlantısı olacak? Gebze-Halkalı arası kaç dakika olacak? Detaylar haberimizde...
18.02.2019 09:15
- Son Güncelleme: 18.02.2019 09:15
TRAFİK RAHATLAYACAK
Posta Gazetesi'nden Hülya Çaylak'ın haberine göre, Gebze-Pendik-Ayrılıkçeşme-Sirkeci-Zeytinburnu-Bakırköy-Halkalı güzergahından sefer yapacak hat hizmete açıldıktan sonra, tek yönde saatte 75 bin, günlük toplamda ise normalde 96 bin aracın taşıyacağı 1.2 milyon yolcuyu taşıyacak.
MESAFE KISALACAK
Toplamda 1.4 milyar Euro'luk (yaklaşık 8.3 milyar lira) maliyete sahip hatla, Üsküdar-Sirkeci arası 4 dakikaya, Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme arası 13.5 dakikaya, Söğütlüçeşme-Yenikapı arası 12 dakikaya, Bostancı-Bakırköy arası 37 dakikaya inecek. İstanbul'da 170 kilometre olan raylı sistem uzunluğu, Gebze'den başlayıp Halkalı'ya giden Devlet Demir Yolları'nın banliyö hattının eklenmesiyle 233 kilometreye çıkmış olacak.
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