Garanti BBVA, TEB, Akbank ve QNB 60.000 TL 75.000 TL veriyor

Sıfır faizli kredi bankalar veya finans kuruluşları tarafından borç faizi uygulanmadan sunulan bir kredi türüdür. Yani bu kredilerde tüketici yalnızca aldığı anaparayı geri öder ekstra bir faiz yükü yoktur. Geçmişte çoğunlukla taşıt veya ev alımında karşımıza çıkarken artık ihtiyaç kredisi gibi pek çok alanda kampanya kapsamında sunuluyor. Bu anlamda sıfır faizli kredi veren bankaları derledik.

Akbank 'ın "55.000 TL %0 Faiz Kampanyası" yeni Akbank müşterilerine yöneliktir. Bu kampanyada 6 ay vadeli 30.000 TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli avans %0 faizle verilmektedir. Akbank Mobil'den ilk kez müşteri olanlar, sisteme kaydoldukları tarihten itibaren 15 gün içinde bu kredilere başvurabiliyor.

QNB aynı zamanda gelir belgesi ve kredi skoru kontrollerini yaparak onay sürecini gerçekleştiriyor. CEPTETEB'in "Hoş Geldin Kredisi" kampanyasında ise yeni müşterilere aylık %0'dan başlayan faiz oranıyla 3 ay vadede 50.000 TL'ye kadar kredi veriliyor.

QNB Finansbank (eski Finansbank) Nisan 2025'te yeni müşterilerine 3 ay vadede 50.000 TL'ye kadar %0 faizli kredi olanağı tanıyor. Bu kampanya kapsamında 3 ay vadede 25.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans kullanma şansı da veriliyor. Başvurular QNB Mobil veya CEPTETEB uygulamasından yapılabiliyor.

GARANTİ BBVA 🏦

Garanti BBVA yeni müşterilere özel %0 faizli kredi kampanyası düzenliyor. Bu kampanyadan sadece ilk kez Garanti BBVA müşterisi olanlar yararlanabiliyor. Kampanya vadesi azami 3 ay kredi limiti ise 1.000 TL–50.000 TL arasında değişiyor. Kredi başvurusunun tamamı Garanti BBVA Mobil veya İnternet Şubesi üzerinden yapılmalı şubeden yapılan müşteri olma veya kredi başvuruları geçerli sayılmıyor.

Kampanya kapsamında yeni müşteri olanlar, Banka mobil uygulamadan müşteri olduktan sonra 5 gün içinde hayat sigortalı %0 faizli krediye başvurarak krediyi kullanabiliyor. Garanti BBVA'da yeni gelen müşteriler belirli şartlarla Axess veya Wings kredi kartı başvurusu yaparak, onaylı kartlarına taksitli nakit avans ile %0 faizli 25.000 TL'ye kadar avans kullanabiliyor. Garanti BBVA, kredi başvurularını müşterinin gelir bilgisi ve kredi notu gibi kriterlere göre değerlendiriyor; uygun bulunmayan başvurular kampanyadan yararlanamıyor.