Garanti BBVA, TEB, Akbank ve QNB 60.000 TL 75.000 TL veriyor

Sıfır faizli kredi bankalar veya finans kuruluşları tarafından borç faizi uygulanmadan sunulan bir kredi türüdür. Yani bu kredilerde tüketici yalnızca aldığı anaparayı geri öder ekstra bir faiz yükü yoktur. Geçmişte çoğunlukla taşıt veya ev alımında karşımıza çıkarken artık ihtiyaç kredisi gibi pek çok alanda kampanya kapsamında sunuluyor. Bu anlamda sıfır faizli kredi veren bankaları derledik.
KAMPANYAYA KATILAN BANKALAR 🏦
Akbank 🏦
Akbank'ın "55.000 TL %0 Faiz Kampanyası" yeni Akbank müşterilerine yöneliktir. Bu kampanyada 6 ay vadeli 30.000 TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli avans %0 faizle verilmektedir. Akbank Mobil'den ilk kez müşteri olanlar, sisteme kaydoldukları tarihten itibaren 15 gün içinde bu kredilere başvurabiliyor.
QNB Finansbank (eski Finansbank) Nisan 2025'te yeni müşterilerine 3 ay vadede 50.000 TL'ye kadar %0 faizli kredi olanağı tanıyor. Bu kampanya kapsamında 3 ay vadede 25.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans kullanma şansı da veriliyor.
Başvurular QNB Mobil veya CEPTETEB uygulamasından yapılabiliyor.
QNB aynı zamanda gelir belgesi ve kredi skoru kontrollerini yaparak onay sürecini gerçekleştiriyor. CEPTETEB'in "Hoş Geldin Kredisi" kampanyasında ise yeni müşterilere aylık %0'dan başlayan faiz oranıyla 3 ay vadede 50.000 TL'ye kadar kredi veriliyor.
Garanti BBVA yeni müşterilere özel %0 faizli kredi kampanyası düzenliyor. Bu kampanyadan sadece ilk kez Garanti BBVA müşterisi olanlar yararlanabiliyor. Kampanya vadesi azami 3 ay kredi limiti ise 1.000 TL–50.000 TL arasında değişiyor. Kredi başvurusunun tamamı Garanti BBVA Mobil veya İnternet Şubesi üzerinden yapılmalı şubeden yapılan müşteri olma veya kredi başvuruları geçerli sayılmıyor.
Kampanya kapsamında yeni müşteri olanlar, Banka mobil uygulamadan müşteri olduktan sonra 5 gün içinde hayat sigortalı %0 faizli krediye başvurarak krediyi kullanabiliyor. Garanti BBVA'da yeni gelen müşteriler belirli şartlarla Axess veya Wings kredi kartı başvurusu yaparak, onaylı kartlarına taksitli nakit avans ile %0 faizli 25.000 TL'ye kadar avans kullanabiliyor. Garanti BBVA, kredi başvurularını müşterinin gelir bilgisi ve kredi notu gibi kriterlere göre değerlendiriyor; uygun bulunmayan başvurular kampanyadan yararlanamıyor.
Yapı Kredi: Yeni müşterilere 6 ay vadeli 25.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL avans imkanı veriyor
Denizbank: 3 ay vadeye kadar 20.000 TL veya 6 aya kadar 10.000 TL'ye kadar %0 faizli kredi imkanı sunuyor; ayrıca 3 ay vadeli 25.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans sağlıyor.
Albaraka Türk: Katılım bankası yeni müşterilere 6 ay (3 ay ödemesiz) vadeli 25.000 TL'ye kadar faizsiz finansman (kredi) veriyor
BAŞVURU ŞARTLARI 📋
Sıfır faizli kredi kampanyalarına başvurmak için genelde şu şartlar aranır:
Yeni Müşteri Olma: Çoğu kampanyada en önemli şart, başvuranın bankada daha önce müşteri olmamış olmasıdır. Örneğin Akbank, Garanti BBVA, QNB ve diğerleri sadece "ilk kez banka müşterisi" olmayı kampanya koşulu olarak koyar. Daha önce banka müşterisi olanlar genellikle faydalanamaz.
Findeks Kredi Notu: Bazı bankalar yüksek kredi notu talep eder. Örneğin CEPTETEB kampanyası için müşterinin Findeks notunun en az 1850 olması gerekiyor. Kredi notu düşük olanların onayı zorlaşabilir.
Gelir ve Belgeler: Bankalar müşteri gelirini ve istihdam durumunu kontrol eder. Gelir belgesi veya ücret bordrosu gerekebilir. Bu kampanyalar da dahil, bankalar son birikimlerini ve mali durumlarını değerlendirir.
Hayat Sigortası ve Masraflar: Pek çok banka faizsiz kredilerde hayat sigortası yaptırılmasını zorunlu tutar. Bunun yanı sıra dosya masrafı veya kredi tahsis ücreti de alınabilir. Başvuru yapmadan önce bütün ek masrafları inceleyin.
Dijital Başvuru: Kampanyaların çoğu sadece mobil/internet şube üzerinden geçerlidir. Örneğin Garanti BBVA'da sadece Mobil/İnternet şube üzerinden başvuru kabul edilir, şubeden yapılan başvurular geçersiz sayılır. Akbank'da da "Akbank Mobil'den Akbanklı Olmak İstiyorum" adımıyla müşteri olanlar kampanyaya katılabiliyor.
Diğer Şartlar: Bazı kampanyalarda kart veya ek ürün şartı olabilir. Örneğin Garanti BBVA'da yeni Axess veya Wings kart başvurusunda bulunanlar taksitli avans kampanyasına dahil edilir. Akbank'da ilk kez Axess/Wings kart başvurusu yapanlar taksitli avans avantajı kazanabilir (önceki kart sahipleri kampanyaya katılamaz)
Günümüzde bankalar sıfır faizli kredi kampanyalarına dijital kanallar üzerinden başvurmayı teşvik ediyor. Mobil uygulama veya internet şubesi aracılığıyla şu adımları takip edebilirsiniz:
Müşteri Olma: Akbank'da Akbank Mobil uygulamasında "Akbanklı Olmak İstiyorum" adımını tamamlayarak dijital müşteri olunabilir. Garanti BBVA'da ise Mobil/İnternet şubeden "Müşteri Olmak İstiyorum" başvurusunu yapıp 5 gün içinde kredi başvurusu yapılabiliyor.
Hız ve Kolaylık: Dijital başvuru sayesinde banka şubesine gitmeden kimlik doğrulama ve onay süreçlerini tamamlayabilirsiniz. Örneğin bankaların mobil uygulamalarında kimliğinizi fotoğraflama, evrak yükleme veya video görüşme ile hızlıca müşteri olabilirsiniz.
Kredi Başvurusu: Müşteri olduktan sonra kampanyaya uygun kredi türünü seçip başvuru yaparsınız. Garanti BBVA'da Mobil'de başvuru 1.000–50.000 TL, 3 ay vade seçilerek gerçekleştiriliyor. Akbank'ta da Akbank Mobil'den gerçek müşteri edindikten sonra %0 faizli krediye başvurabilirsiniz
Kaynaklar: Takvim.com.tr ve resmî banka kampanya detayları ile ekonomi haberleri kaynaklı güncel veriler referans alınarak hazırlanmıştır.
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