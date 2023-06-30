Galericiler ters köşe oldu! Bakanlık açıkladı, Fiat, Hyundai, Nissan, Toyota, Ford ve Renault gibi markalar yarı fiyatına satılıyor! Almak için...

Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Hisar Emlak Müdürlüğü tarafından ekonomik ömrünü tamamlamış 31 adet araç satışa çıkarılmıştır. Bu satış listesinde Nissan, Toyota, Audi, Ford, Renault ve diğer birçok marka araç yer almaktadır. Tahmini satış bedelleri ise 80 Bin TL, 240 Bin TL, 270 Bin TL, 250 Bin TL, 150 Bin TL gibi çeşitlilik göstermektedir.