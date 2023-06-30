Galericiler ters köşe oldu! Bakanlık açıkladı, Fiat, Hyundai, Nissan, Toyota, Ford ve Renault gibi markalar yarı fiyatına satılıyor! Almak için...
Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Hisar Emlak Müdürlüğü, ekonomik ömrünü tamamlamış 31 adet aracı satışa çıkarmıştır. Satış listesinde Nissan, Toyota, Audi, Ford, Renault ve diğer birçok marka araçlar bulunmaktadır. Bu satışla birlikte, kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması amaçlanıyor. Satışa sunulan araçlar, çeşitli marka ve modellerden oluşmaktadır. Bu araçların tahmini satış bedelleri ise 80 Bin TL ile 270 Bin TL arasında değişiklik gösterir.
Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Hisar Emlak Müdürlüğü tarafından ekonomik ömrünü tamamlamış 31 adet araç satışa çıkarılmıştır. Bu satış listesinde Nissan, Toyota, Audi, Ford, Renault ve diğer birçok marka araç yer almaktadır. Tahmini satış bedelleri ise 80 Bin TL, 240 Bin TL, 270 Bin TL, 250 Bin TL, 150 Bin TL gibi çeşitlilik göstermektedir.
a) Geçici Teminat Yatırılması:
Nakit olarak geçici teminat bedelinin Muhasebe Müdürlüklere veya Mal Müdürlüklere yatırıldığına dair belgenin sunulması,
Teminat bedelinin banka aracılığıyla yatırılması durumunda, Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü'nün Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR25 0001 0017 4500 0010 0064 89 IBAN numaralı banka hesabına ödenmesini müteakip alınacak onaylı Muhasebe İşlem Fişinin sunulması,
Nakit türünde ödeme yapılmayacaksa (2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir), Banka Teminat Mektubu ile ihaleye katılmak istenmesi halinde, "Verilecek Teminat Mektubunun İşin Özelliğini Belirtir, Geçici, Süresiz, Limit İçi Olması" ve "teyit yazısı" ile birlikte ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi lazımdır.