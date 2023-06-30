Emekliye şahane zam müjdesi: Tarih verildi! SSK Bağ-Kur emeklisine 9.050,75 TL yeni maaş + 10.000,00 TL promosyon...
Yaklaşık 16 milyon emeklinin merakla beklediği Temmuz ayı zam oranı açıklanmaya hazırlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ilk beş aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Bu oran emekli maaşlarına yapılacak zam miktarını belirlemek için temel bir referans olarak kullanılıyor. Gelecek son veri kapsamında maaşlara yapılacak zam kesinleştirilecek ve emeklilerin yeni maaşları 5 Temmuz'da duyurulmuş olacak. Şimdi gözler 1 hafta sonra açıklanacak olan zamlı maaşlara çevrildi.
30.06.2023 08:51 - Son Güncelleme: 30.06.2023 08:51
SSK ve Bağ-Kur emeklisi haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasını bekliyor. Bu oranlar doğrultusunda emekli maaşlarına yapılacak zam kesinleştirilecek ve emeklilerin yeni maaşları 5 Temmuz tarihinde duyurulacak. Temmuz ayındaki zam emekli maaşlarında önemli bir artış sağlayacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan beş aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Ancak tam zam oranının kesinleştirilmesi için Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasını beklemeye başladı.