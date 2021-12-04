Fiyatlar coştu! Vatandaş oraya akın etti! 2. el otomobil alacaklar dikkat! Bunu yapın ikinci el otomobili yarı fiyatına alın!
Son dönemde el ve cep yakan 2.el otomobil fiyatları ardından vatandaşlar farklı yollar aramaya başladı. Bu yollardan en önemlisi ise e-ihale sistemiyle vasıta sahibi olmak. Otomobil sahibi olmayı isteyen fakat bütçesi kısıtlı olanlar ucuz araba arayışına geçti. Bunları yaparak ikinci el otomobili % 50 daha ucuza alabilirsiniz. Bankalar, ekspertiz raporları ile fiyatlarını belirler. Ancak serbest piyasada fiyatlar satıcıların isteklerine, aracın marka, model, motor durumu ve yürüyenlerine göre fiyatlanır.
2. el otomobil fiyatları el yakmaya devam ediyor. Vatandaşlar ise çözüm yolları arıyor. Bu anlamda e ihale ile otomobil alabilmek daha cazip oluyor. Türkiye'de geçen senelerde başlayan ve vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği e-ihale, 2021 senesinde çok ciddi bir artış gösterdi. Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemi ile içeriğinde tespit edilen araçların satışına devam ediyor. İşe yarayan otomobiller dışında parça olarak da değerlendirilecek otomobiller bulunuyor. Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el eklenilen otomobilleri ekonomiye kazandırmak amacıyla e-ihale sistemiyle satışa sunuyor. İhale sonunda pazar fiyatının altında elde edilen otomobiller lüzumlu işlemlerin yapılmasının sonrasında trafiğe çıkarılıyor.
Halkbank'tan Satılık Arabalar Nereden Satılıyor?
Halk Bankası'ndan ucuz satılık taşıtlar bankaya ait internet sitesi üzerinden e-ihale yöntemiyle satılmaktadır. Banka e-ihale yöntemiyle satışlarını yapmasına rağmen farklı bir aracı kurum ile çalışmadan kendi alt yapısı üzerinden araçlarının teşhir ve satışını yapmaktadır.
Halkbank'tan Satılık Araç Almak Avantajlı Mıdır?
Halkbank'tan satılık ucuz otomobiller spot piyasalar ile kıyaslandığında, daha az maliyetle araç sahibi olabileceğiniz için elbette daha avantajlı konumdadır. Bunda en önemli gerekçe ise normal taşıt piyasalarında satılan araçların kar düşünülerek fiyatlanması, bankanın ise batık kredileri geri alma ve elinde uzun süre araç bulundurmama isteğidir.
Bankalar, ekspertiz raporları ile fiyatlarını belirler. Ancak serbest piyasada fiyatlar satıcıların isteklerine, aracın marka, model, motor durumu ve yürüyenlerine göre fiyatlanır. Bankaların fiyat belirleme politikaları ise bilirkişi raporuyla yani ekspertiz raporuyla oluşur. Başlangıç fiyatı da olarak adlandırılan muhammen bedel ekspertiz raporları ile ortaya çıkar.
Ziraat Bankası'ndan Satılık Araçlar
Ziraat Bankası'ndan satılık vasıtalara erişmek amacıyla Ziraat Bankası Araçları bağlantısını inceleyebilir ve süratli arama özelliği ile istediğiniz özelliklere sahip taşıtları basitçe bulabilirsiniz. Sayfaya girdiğiniz anda sizi ihalesi devam eden, yeni eklenen, fiyatı düşen kategorilerinde vasıtalar karşılayacaktır.