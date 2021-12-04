Fiyatlar coştu! Vatandaş oraya akın etti! 2. el otomobil alacaklar dikkat! Bunu yapın ikinci el otomobili yarı fiyatına alın!

2. el otomobil fiyatları el yakmaya devam ediyor. Vatandaşlar ise çözüm yolları arıyor. Bu anlamda e ihale ile otomobil alabilmek daha cazip oluyor. Türkiye'de geçen senelerde başlayan ve vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği e-ihale, 2021 senesinde çok ciddi bir artış gösterdi. Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemi ile içeriğinde tespit edilen araçların satışına devam ediyor. İşe yarayan otomobiller dışında parça olarak da değerlendirilecek otomobiller bulunuyor. Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el eklenilen otomobilleri ekonomiye kazandırmak amacıyla e-ihale sistemiyle satışa sunuyor. İhale sonunda pazar fiyatının altında elde edilen otomobiller lüzumlu işlemlerin yapılmasının sonrasında trafiğe çıkarılıyor.