Fiyatı tir tir titretti! Yastık altında gram altın, bilezik, çeyrek altın biriktirenler... Biraz önce açıklama geldi!
Yastık altında gram altın, bilezik, çeyrek altın biriktiren ve almak isteyen vatandaşlar aman dikkat! Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 796 lira civarında hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1817 dolar civarında bulunuyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 791 lira civarında hareket ederken; yeni güne 796 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın üçünü işlem gününe yükselişle başlarken; gün içinde en yüksek 799,42 lira civarını, en düşük ise 794,58 lira civarını gördü. Yatırımcıların altına olan talebinin yükselmesi ile eş güdümlü hem ons hem de gram altın doğrultusunda yükselişler yaşanıyor. Peki 0,5-8, 20, 150 ve 200 gram altın bugün kaç para?
Merkez Bankalarının (ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası) maddi sıkılaşmaya yönelik mesajları; küresel piyasalarda risk iştahını azaltırken; güvenilir liman olarak görülen ons altın fiyatlarını görece desteklemeyi sürdürüyor. Bu büyük Merkez bankalarında gelecek para siyasetine yönelik mesajlar, ABD enflasyon verisi ve Ukrayna gerilimi piyasaların risk iştahı üstünde etkili olacağı için; direkt olarak altın fiyatlarını da aşağı ve yukarıya yönlü baskı yaşatacaktır. Peki 0,5-8, 20, 150 ve 200 gram altın bugün kaç TL?
GOLDMAN 2022 YILI ALTIN TAHMİNİNİ AÇIKLADI
Goldman Sachs stratejistleri, altının ABD'de faizlerin arttığı dönemde iyi performans gösterdiğini söyleyerek 2022 sonucunda altın fiyatlarının 2.150 dolara ulaşacağını düşündüklerini söyledi. Goldman Sachs stratejistleri, yavaşlayan büyüme ve artan enflasyonun 2022 senesinde altın bağlamında yatırım talebini artıracağını söyleyerek 12 aylık altın fiyatı tahminlerini ons başına 2.000 dolardan 2.150 dolara çıkardıklarını söyledi.
Genel yatırımcı beklentisinin aksine altının ABD'de faizlerin arttığı dönemde iyi bir performans gösterdiğini bildiren Goldman stratejistleri, ABD büyümesindeki yavaşlama ve ilerleyen piyasaların dolar cinsinden alım güçlerindeki artış devam ettiği müddetçe altın fiyatlarının destek bulacağını vurguladı. 2021 senesinde altının yüksek enflasyona karşı yeteri kadar koruma sağlamadığını bildiren stratejistler, bunun büyük oranda enflasyonun geçici olarak düşünülmesinden kaynaklandığını belirtti.
Altının jeopolitik tehlikelere karşı da etkili bir koruma bulunduğuna değinen stratejistler, jeopolitik risklerin direkt olarak ABD ekonomisine etkileri olmadığı sürece bu korumanın daha zayıf olma ihtimalini dile getirdi. Altının risk iştahının düşük bulunduğu günlerde enflasyona karşı koruma sağladığını ifade eden stratejistler, Bitcoin'in ise risk iştahının yüksek bulunduğu günlerde enflasyona karşı koruma sağladığını ifade etti. Goldman, "Büyümedeki yavaşlamadan kaynakalanan tehlikelere karşı portföylerini korumaya alabilmek isteyen yatırımcılar amacıyla altında uzun pozisyonlanmak şu anki makroekonomik ortamda en etkili yol" dedi.
ALTIN HANGİ YÖNE GİDECEK?
Cuma günü belirtiler ve beklentilerin üstünde gelen ABD Ocak ayı tarım dışı istihdam verisiyle birlikte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin siyasetini sürdürmesi daha da güçlenirken; ons altının gözü büyük merkez bankalarında olmayı sürdürecek. Altının ons fiyatı, Fed'in para siyasetini sıkılaştırmasıyla dünyada güçlenen doların tesirsinde değer kaybederken; küresel enflasyonist tesir ve Ukrayna geriliminin 'güvenli liman' tesirsini çalıştırması altın fiyatlarını destekliyor.