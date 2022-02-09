Fiyatı tir tir titretti! Yastık altında gram altın, bilezik, çeyrek altın biriktirenler... Biraz önce açıklama geldi!

Altının jeopolitik tehlikelere karşı da etkili bir koruma bulunduğuna değinen stratejistler, jeopolitik risklerin direkt olarak ABD ekonomisine etkileri olmadığı sürece bu korumanın daha zayıf olma ihtimalini dile getirdi. Altının risk iştahının düşük bulunduğu günlerde enflasyona karşı koruma sağladığını ifade eden stratejistler, Bitcoin'in ise risk iştahının yüksek bulunduğu günlerde enflasyona karşı koruma sağladığını ifade etti. Goldman, "Büyümedeki yavaşlamadan kaynakalanan tehlikelere karşı portföylerini korumaya alabilmek isteyen yatırımcılar amacıyla altında uzun pozisyonlanmak şu anki makroekonomik ortamda en etkili yol" dedi.