Faturanın yarısı devletten! Elektrik ve doğalgaz faturalarına devlet desteği!

Pandemi, yükselen küresel talep ve artan dünya ürün fiyatları sebebiyle, elektrik ve doğalgaza içeride de zam yapıldı. BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre konut için doğalgaz fiyatı, yüzde 25 artışla 1.000 metreküp için 1.860 lira oldu. EPDK da elektrik tarifelerinde yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda zam yapıldığını duyurdu. Meskenlerde aylık 150 kWh'ye kadar olan tüketim için fiyat 1,37 TL/kWh, 150 kWh'nin üstündeki kısmı için ise 2,06 TL olarak uygulanacak. Böylece elektrikte kademeli tarife dönemi de başlamış oldu.