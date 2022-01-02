Birçok kişi bunu bilmiyor! SGK'ya başvurana 24 aylık maaş peşin ödeniyor!
Devlet tarafından kız çocuklarına anne ve babasının ölümü nedeni ile sağlanan destek evlenene kadar sürüyor. Evlilik sürecinde ise çeyiz desteği veriliyor. Anne ya da babası SGK ve Bağ-Kur'dan emekli olanlar iki yıllık yetim aylığı tutarını çeyiz desteği olarak alıyor. Süre sınırı bulunuyor. 5 yıl içerisinde müracaat etmeyenler hakkını kaybediyor. SGK ve Bağ-Kur için 24 aylık maaş ödemesi yapılıyor.
SGK'a başvurana 24 aylık maaş ödemesi yapılıyor. Pek çok kişi haberdar olmadığı için hakkı olduğu halde başvuruda bulunmuyor. Ölüm aylığı alan kız çocuğu evlendiğinde, aylığı kesiliyor. Ancak bu durumda ölüm aylığının 24 aylık tutarında evlenme ödeneği alabiliyor. Sadece bir evlilikte ödenen bu haktan yararlanmak için evlenen kızın SGK'ya başvuru yapması şart.
Sosyal güvenlik sisteminde ölüm koruma altına alınmış bir risktir. Ölen sigortalının geride kalan hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanırken buna ilave olarak cenaze ödeneği veriliyor ve ölüm aylığı alan kız çocuklarının evlenmesi durumunda halk arasında çeyiz parası olarak da bilinen evlenme ödeneği ödeniyor.
Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Evlenme ödeneği SGK tarafından kız çocuğunun talepte bulunması şartıyla ödenir. Bir defaya mahsus olarak ödenen evlenme ödeneğinin tutarı da ölen kişinin sigortalılık durumuna göre değişir. Evlenme ödeneğinde 2008 Ekim ayı öncesi ve sonrası farklılık var.
24 AYA YÜKSELTİLDİ
1 Ekim 2008'de yapılan değişiklikle 5510 sayılı kanunla birlikte ölüm aylığı alan kız çocuklarına ölüm aylığının 24 aylık miktarının evlenme ödeneği olarak ödenmesi hüküm altına alındı. Yani ilk kez 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olan kişilerin ölümü halinde geride kalan kız çocuklarına ölen kişinin memur, işçi, esnaf olmasına bakılmaksızın 24 aylık ölüm aylığı tutarında evlenme ödeneği ödeniyor. Ancak ilk kez 1 Ekim 2008 öncesinde memur olmuş anne ya da babadan ölüm aylığı alan kız çocuklarına evlenme ödeneği 12 aylık ölüm aylığı miktarı olarak ödeniyor.