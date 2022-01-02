Birçok kişi bunu bilmiyor! SGK’ya başvurana 24 aylık maaş peşin ödeniyor!

SGK'a başvurana 24 aylık maaş ödemesi yapılıyor. Pek çok kişi haberdar olmadığı için hakkı olduğu halde başvuruda bulunmuyor. Ölüm aylığı alan kız çocuğu evlendiğinde, aylığı kesiliyor. Ancak bu durumda ölüm aylığının 24 aylık tutarında evlenme ödeneği alabiliyor. Sadece bir evlilikte ödenen bu haktan yararlanmak için evlenen kızın SGK'ya başvuru yapması şart.