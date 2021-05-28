Faizsiz kredi müjdesi derhal aktarıldı! Bu krediler için %100 faiz indirimi! Yüz bin liraya kadar...
1 Ocak tarihinde başlayan ve esnaf, sanatkarın finansman ihtiyacını karşılaması amacıyla devreye alınan faizsiz kredi imkanı devam ediyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere; KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren, başvuru tarihinde 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara KOSGEB tarafından onaylanan projelerini bankaya sunmaları durumunda 100 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimi uygulanarak kredi kullandırılabilecek. Fırsat 31 Aralık tarihine kadar devam edecek.
Ocak ayının ilk günlerinde başlayan ve Aralık ayının son gününe kadar devam edecek fırsatla ilgili detaylar merak ediliyor. Esnaf ve sanatkarları yakından ilgilendiren kredi haberi yüzleri güldürdü. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bankaca doğrudan esnaf ve sanatkarlara 2021'de kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021'e devreden kredilere yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak. TESKOMB'a bağlı bölge birliklerine ortak olmayan ESKKK'lar kefaletiyle önceki yıllarda yayımlanmış Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda kullandırılmış olup bakiyesi 2021'e devreden krediler için de faiz indirimi sağlanıyor.
1 YIL BOYUNCA SÜRECEK
Karar kapsamında, Halkbank tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup, bakiyesi 2021'e devreden krediler ile 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 döneminde (bu tarihler dahil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK'lar kefaletiyle veya ESKKK'ların kefaleti olmaksızın, bankaca doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredilere 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 döneminde (bu tarihler dahil) geçerli olmak üzere faiz indirimi uygulanacak.
UYGULANACAK FAİZ İNDİRİMİ MİKTARI
Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini, çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Bakanlıkça kabul edilen) faaliyet gösteren ve "Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi" sahibi esnaf ve sanatkarlara, 2021'de kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021'e devreden krediler için uygulanacak faiz indirimi yüzde 100 olacak.