Borcu olanlara müjde! Faizler siliniyor! Hangi borçlar yapılandırılacak? İşte madde madde yapılandırma
Son dakika haberleri… Borcu olan milyonlarca kişinin beklediği yasa teklifi Meclis'te kabul edildi. Komisyondan geçen düzenleme ile 245 milyar liralık borç yapılandırılıyor. Faizler siliniyor, vergi oranları düşüyor. İşte yapılanmanın madde madde ayrıntıları…
28.05.2021 08:42
- Son Güncelleme: 28.05.2021 09:27
EN BÜYÜK PAY KDV'DE
Yapılandırmaya konu vergiler içinde en büyük payı 79.8 milyar lirayla KDV alırken, 25.6 milyar lirayla gelir stopaj vergisi ikinci sırada yer aldı. Paketle, Sosyal Güvenlik Kurumu'na 16 milyon 840 bin borçlunun da 74.6 milyar liralık asıl alacağına yapılandırma fırsatı sunuluyor.
MTV'DE YAPILANDIRMA İMKANI DA GELİYOR
Motorlu taşıt vergisinden gelir vergisine, trafik para cezalarından öğrenci kredilerine kadar birçok alacak için mükelleflere yapılandırma imkânı tanındı. Matrah ve vergi artırımı yoluyla işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçiş teşvik edilecek.