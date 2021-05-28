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Borcu olanlara müjde! Faizler siliniyor! Hangi borçlar yapılandırılacak? İşte madde madde yapılandırma

Son dakika haberleri… Borcu olan milyonlarca kişinin beklediği yasa teklifi Meclis'te kabul edildi. Komisyondan geçen düzenleme ile 245 milyar liralık borç yapılandırılıyor. Faizler siliniyor, vergi oranları düşüyor. İşte yapılanmanın madde madde ayrıntıları…

28.05.2021 08:42 - Son Güncelleme: 28.05.2021 09:27
Borcu olanlara müjde! Faizler siliniyor! İşte madde madde yapılandırma

Son dakika haberi... Milyonlarca vatandaşa, işletmeye kolaylık sağlayacak yapılandırma paketinin kapsamı genişletildi. Matrah artırımını içeren vergi paketiyle 245 milyar liralık borç yapılandırılıyor.

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Borcu olanlara müjde! Faizler siliniyor! İşte madde madde yapılandırma

Bu alacağın tamamının yapılandırılması ile 157.2 milyar liralık vergi ziyaı cezasından vazgeçilecek. İhtilaflı borçlarını yapılandırana da indirim yapılacak. İşte ekonomide kapsamlı bir barış ve borçlardan kurtaracak son dakika düzenlemesinin madde madde tüm detayları

Borcu olanlara müjde! Faizler siliniyor! İşte madde madde yapılandırma

EN BÜYÜK PAY KDV'DE
Yapılandırmaya konu vergiler içinde en büyük payı 79.8 milyar lirayla KDV alırken, 25.6 milyar lirayla gelir stopaj vergisi ikinci sırada yer aldı. Paketle, Sosyal Güvenlik Kurumu'na 16 milyon 840 bin borçlunun da 74.6 milyar liralık asıl alacağına yapılandırma fırsatı sunuluyor.

Borcu olanlara müjde! Faizler siliniyor! İşte madde madde yapılandırma

MTV'DE YAPILANDIRMA İMKANI DA GELİYOR
Motorlu taşıt vergisinden gelir vergisine, trafik para cezalarından öğrenci kredilerine kadar birçok alacak için mükelleflere yapılandırma imkânı tanındı. Matrah ve vergi artırımı yoluyla işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçiş teşvik edilecek.

Borcu olanlara müjde! Faizler siliniyor! İşte madde madde yapılandırma

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2016'da yüzde 30, 2017'de yüzde 30, 2018'de yüzde 25, 2019 ve 2020'de yüzde 20 olan matrah artırım oranında değişikliğe gidildi.