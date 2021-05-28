Borcu olanlara müjde! Faizler siliniyor! Hangi borçlar yapılandırılacak? İşte madde madde yapılandırma

EN BÜYÜK PAY KDV'DE

Yapılandırmaya konu vergiler içinde en büyük payı 79.8 milyar lirayla KDV alırken, 25.6 milyar lirayla gelir stopaj vergisi ikinci sırada yer aldı. Paketle, Sosyal Güvenlik Kurumu'na 16 milyon 840 bin borçlunun da 74.6 milyar liralık asıl alacağına yapılandırma fırsatı sunuluyor.