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Devlet kurumu bayramda da vatandaşının yanında! 10.000 TL anında hesaplara yatıyor! ATM'den çekiliyor

Ramazan Bayramı'nın içerisinde olduğumuz şu günlerde nakde olan sıkışıklığını giderebilmek adına araştırmalarda bulunan vatandaşlara, devlet kurumu olan Halk Bankası'ndan müjdeli haber geldi. Banka, ilgili şartları sağlayan herkese tek tık ile 10 bin TL'ye kadar nakit desteği sunacağını açıkladı. İşte Halk Bankası'nın nakit hizmetine ilişkin ayrıntılar

takvim.com.tr
04.05.2022 09:43 - Son Güncelleme: 04.05.2022 09:43
Devlet kurumu bayramda da vatandaşının yanında! 10.000 TL anında hesaplara yatıyor! ATM’den çekiliyor

Ekonomi piyasalarında bir süredir devam eden olumsuz gelişmelere karşın nakde olan ihtiyacı artan ve Ramazan Bayramı ile birlikte cebinin ferahlaması için bu doğrultuda araştırmalarını sürdüren vatandaşlara, Halk Bankası'ndan müjdeli haber geldi. Banka, ilgili şartları sağlayan tüm vatandaşlar için limitlerini bin TL ile 10 bin TL arası belirlemiş olduğu kredi hizmetinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.

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Devlet kurumu bayramda da vatandaşının yanında! 10.000 TL anında hesaplara yatıyor! ATM’den çekiliyor

Halk Bankası Hızlı Kredi Kampanyası 2022

Türkiye'nin en köklü bankalarından birisi olarak hizmet vermeye devam eden Halk Bankası, yeni dönemde döviz kurlarında ve altın piyasasında yaşanan olumsuz gelişmelere karşın nakde olan ihtiyacı artan vatandaşlara hızlı kredi kampanyası aracılığı ile banka şubelerine gitmeye gerek kalmadan nakit desteği vereceğini açıkladı. Banka, ilgili hizmetinin tüm ayrıntılarını internet sitesi aracılığı ile kamuoyu ile paylaştı.

Devlet kurumu bayramda da vatandaşının yanında! 10.000 TL anında hesaplara yatıyor! ATM’den çekiliyor

Halk Bankası tarafından geliştirilmiş olan hızlı kredi kampanyasının alt limiti bin TL, üst limiti ise 10 bin TL olarak belirlendi. Banka, ilgili hizmetinin azami vade sayısını 36 ay olarak belirlerken, kredi tahsis ücreti alınması durumunda yüzde 1,71, alınmaması durumunda ise yüzde 1,76 oranında faiz uygulanacağını açıkladı.

Devlet kurumu bayramda da vatandaşının yanında! 10.000 TL anında hesaplara yatıyor! ATM’den çekiliyor

Halk Bankası Hızlı Kredi Kampanyası Örnek Hesaplama Tablosu

Halk Bankası tarafından geliştirilmiş olan hızlı kredi kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar için örnek hesaplama tabloları yayınlandı.

Devlet kurumu bayramda da vatandaşının yanında! 10.000 TL anında hesaplara yatıyor! ATM’den çekiliyor

Banka ilgili hizmetten 36 ay vade ve yüzde 1,71 faiz oranı karşılığında yararlanmak isteyen vatandaşların ödeyecekleri kredi tahsis ücretini 52,50 TL, aylık taksit tutarını ise 395,61 TL olarak belirledi.

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