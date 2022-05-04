Devlet kurumu bayramda da vatandaşının yanında! 10.000 TL anında hesaplara yatıyor! ATM’den çekiliyor

Ekonomi piyasalarında bir süredir devam eden olumsuz gelişmelere karşın nakde olan ihtiyacı artan ve Ramazan Bayramı ile birlikte cebinin ferahlaması için bu doğrultuda araştırmalarını sürdüren vatandaşlara, Halk Bankası'ndan müjdeli haber geldi. Banka, ilgili şartları sağlayan tüm vatandaşlar için limitlerini bin TL ile 10 bin TL arası belirlemiş olduğu kredi hizmetinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.