Faiz paketi netleşti! Bankada parası olan herkese müjde! Hesaplara ek 996 TL yatırılacak! 3, 6, 9 ve 12 ay vadeli kazanç tablosu!
Bankada parası olanlara sevindirici haber geldi. Hesaplarınıza ek 996 lira yatacak. Türk Lirası'na geçişi hızlandıracak adımlar atılmaya başlandu. Bu kapsamda oluşturulan Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın tüm ayrınları netleşmiş oldu. Vadeler 3, 6, 9 ve 12 ay olarak belirlenirken, Merkez Bankası'nın politika faizi baz alınacak. Bu sisteme isteyen her banka katılabilecek. Haberimizde 100.000 TL üzerinden tüm vadelere göre örnek hesaplamalar yapıldı. Peki, Kur korumalı TL mevduat hesabı sistemi nasıl işleyecek? İşte tüm detaylar ve örnek ödeme tablosu haberimizde!
Faiz paketi netleşti! Bankada parası olan herkese müjde! Hesaplara ek 996 TL yatırılacak! 3, 6, 9 ve 12 ay vadeli kazanç tablosu! Türk Lirası'na geçişi hızlandıracak adımlar atılmaya başlandı. Bankada para birikimi yapanlara müjdeli haberler gelmeye devam ediliyor. Yapılan hesaplamalara göre hesaplara 996 lira ek ödeme yapılacak. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabının tüm ayrıntıları netleşmiş oldu. Bilindiği üzere vadeler 3, 6, 9 ve 12 ay olarak belirlenmişti. İşte örnek hesaplama tablosu haberimizde yer alıyor...
Türk Lirası'na geçişi hızlandıracak Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın ayrıntıları netleşti. Vadeler 3, 6, 9 ve 12 ay olarak belirlenirken, Merkez Bankası'nın politika faizi baz alınacak. Sisteme isteyen her banka katılabilecek.
Vade sonunda faizli bakiye ödenirken, Merkez Bankası'nca yayınlanan o günkü kur seviyesine bakılacak. Kur seviyesi faizden yüksekse ona göre ödeme yapılacak. Faiz oranı üzerindeki döviz farkı TL olarak yansıtılacak. Vade bozulursa hesap vadesiz hesaba dönüşecek.
STOPAJ ALINMAYACAK
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün yeni sisteme ilişkin ayrıntıları paylaştı. Açıklamada, birikimini TL mevduatta değerlendirilen vatandaşların kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kur korumalı TL vadeli mevduat ürünün devreye alındığı duyuruldu.