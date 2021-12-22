Faiz paketi netleşti! Bankada parası olan herkese müjde! Hesaplara ek 996 TL yatırılacak! 3, 6, 9 ve 12 ay vadeli kazanç tablosu! Türk Lirası'na geçişi hızlandıracak adımlar atılmaya başlandı. Bankada para birikimi yapanlara müjdeli haberler gelmeye devam ediliyor. Yapılan hesaplamalara göre hesaplara 996 lira ek ödeme yapılacak. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabının tüm ayrıntıları netleşmiş oldu. Bilindiği üzere vadeler 3, 6, 9 ve 12 ay olarak belirlenmişti. İşte örnek hesaplama tablosu haberimizde yer alıyor...