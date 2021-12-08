Faiz depremi duvarları yıkacak! Devlet destekli 0.88, 1.29, 1.37 faizle gözden kaçan konut kredileri! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank... Kamu bankaları tarafından sağlanan konut kredisi kampanyaları ev alamk isteyenler ya da evini dönüştürmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Son zamanlarda en önemli krediler içerisinde kentsel dönüşüm kredisi yer alıyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından uygun faiz oranlarıyla kentsel dönüşüm kredileri duyuruldu. Bankalar tarafından yapılan açıklamada, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen kâr destek oranlarından faydanılabilmesi için, gayrimenkulün riskli alanda bulunması ve riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün ''riskli yapı'' olduğuna dair teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir." ifadeleri yer alıyor. Peki, kimler kentsel dönüşüm kredisine başvurabilir? İşte detaylar...