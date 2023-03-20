Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi? Asgari ücrete %38 EK ZAM! 11.759 TL ara zam hesabı yapıldı! 11.000 TL + 2.200 TL...

Asgari ücrete zam iddiaları hakkında aramalar hız kazandı. Arama motorlarında sıklıkla, 'Asgari ücrete ara zam gelecek mi 2023?' sorusu merak edilip araştırılıyor. Çalışma Bakanlığı, yeni asgari ücret tarifesine yoğun bir talep olduğunu belirtti. Bu kapsamda asgari ücretin brütü kadar bölüme prim muafiyeti de değerlendiriliyor. 8.500 TL olan mevcut asgari ücret, 11.759 TL ödenirse %38 zam farkı oluşmuş olacak. Peki, asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi? İşte detaylar..