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Haberler Ekonomi Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi? Asgari ücrete %38 EK ZAM! 11.759 TL ara zam hesabı yapıldı! 11.000 TL + 2.200 TL...

Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi? Asgari ücrete %38 EK ZAM! 11.759 TL ara zam hesabı yapıldı! 11.000 TL + 2.200 TL...

Asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağı gündemde merak edilerek araştırılıyor. Bu kapsamda arama motorlarında, "Asgari ücrete yeni zam gelecek mi?' sorusuna yanıt aranıyor. Konu hakkında Çalışma Bakanlığı'nda çalışma yapıldığı ifade edildi. İşte merak edilen detaylar.

takvim.com.tr
20.03.2023 14:05 - Son Güncelleme: 20.03.2023 14:05
Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi? Asgari ücrete %38 EK ZAM! 11.759 TL ara zam hesabı yapıldı! 11.000 TL + 2.200 TL...

Asgari ücrete zam iddiaları hakkında aramalar hız kazandı. Arama motorlarında sıklıkla, 'Asgari ücrete ara zam gelecek mi 2023?' sorusu merak edilip araştırılıyor. Çalışma Bakanlığı, yeni asgari ücret tarifesine yoğun bir talep olduğunu belirtti. Bu kapsamda asgari ücretin brütü kadar bölüme prim muafiyeti de değerlendiriliyor. 8.500 TL olan mevcut asgari ücret, 11.759 TL ödenirse %38 zam farkı oluşmuş olacak. Peki, asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi? İşte detaylar..

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Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi? Asgari ücrete %38 EK ZAM! 11.759 TL ara zam hesabı yapıldı! 11.000 TL + 2.200 TL...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na deprem bölgesine yeni asgari ücret tarifesine ilişkin yoğun bir talep olduğu belirtilirken, asgari ücretin brütü kadar bölüme prim muafiyeti de değerlendiriliyor.

Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi? Asgari ücrete %38 EK ZAM! 11.759 TL ara zam hesabı yapıldı! 11.000 TL + 2.200 TL...

Bölgedeki işletmelerden gelen bu önerinin kabulü durumunda 11 ilde asgari ücret 11 bin 760 liraya yükselecek.

Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi? Asgari ücrete %38 EK ZAM! 11.759 TL ara zam hesabı yapıldı! 11.000 TL + 2.200 TL...

PRİM DESTEĞİ DE VERİLECEK

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre, Depremde zarar gören fabrikaların yeniden inşası, sanayi bölgelerinin ayağa kaldırılması için acil eylem planı yaşama geçirilirken, çalışma hayatında da yeni tedbirler devreye alınıyor.

Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi? Asgari ücrete %38 EK ZAM! 11.759 TL ara zam hesabı yapıldı! 11.000 TL + 2.200 TL...

Bölgedeki istihdam kayıplarını önlemek için de en yüksek teşvikler uygulanacak, işletmelere 10 yıllık prim desteği verilecek, Kurumlar Vergisi yüzde 90 indirimli uygulanacak.

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