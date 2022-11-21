EYT’liye kıdem tazminatı formülü! EYT ile emekli olanlar tekrar çalışabilir mi? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak?

Emeklilik imkanı elde edecek EYT'liler çalışmaya devam etsin ya da etmesin pek çok imkana kavuşacak. Bu imkanların başında kıdem tazminatı gelirken, gerek tazminat gerekse prim ödemelerindeki artış nedeniyle işverenlere de destek gündemde. İşte çalışanların tazminat formülü ve gündemdeki destekler...