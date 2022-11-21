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EYT’liye kıdem tazminatı formülü! EYT ile emekli olanlar tekrar çalışabilir mi? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak?

1.5 milyon EYT'liye emeklilik yolu açılıyor. İsteyenler çalışmaya devam edip çifte maaş imkanı elde ederken, kıdem tazminatı da alınabiliyor. Çalışmaya devam edecek ya da ayrılacak personel nedeniyle işverenlere de çeşitli destekler gündemde bulunuyor. Peki düzenleme ile emekli olacak EYT'liler kıdem tazminatlarını nasıl alacak? EYT ile emekli olanlar tekrar çalışabilir mi? Aynı işyerinde devam edecekse nasıl bir yol izlenecek? İşverenlere hangi destekler gündemde? İşte merak edilen 10 sorunun yanıtı...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
21.11.2022 11:18 - Son Güncelleme: 21.11.2022 11:18
EYT’liye kıdem tazminatı formülü! EYT ile emekli olanlar tekrar çalışabilir mi? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak?

Milyonların gözü emeklilik için yaşa takılanlara yönelik düzenlemede. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan prim ve yılını tamamlayanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemeyle ilk etapta 1.5 milyon kişiye emeklilik yolu açılacak.

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EYT’liye kıdem tazminatı formülü! EYT ile emekli olanlar tekrar çalışabilir mi? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak?

Emeklilik imkanı elde edecek EYT'liler çalışmaya devam etsin ya da etmesin pek çok imkana kavuşacak. Bu imkanların başında kıdem tazminatı gelirken, gerek tazminat gerekse prim ödemelerindeki artış nedeniyle işverenlere de destek gündemde. İşte çalışanların tazminat formülü ve gündemdeki destekler...

EYT’liye kıdem tazminatı formülü! EYT ile emekli olanlar tekrar çalışabilir mi? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak?

* EYT ile emeklilik zorunlu mu?
Emeklilik için çalışanın başvuru yapması gerekiyor. Yani kişi istemezse şartları taşısa da emekli olmayabiliyor. Bu kuralın EYT için de geçerli olacağı düşünülüyor.

EYT’liye kıdem tazminatı formülü! EYT ile emekli olanlar tekrar çalışabilir mi? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak?

* EYT ile emekli olanlar tekrar çalışabilir mi?
Yasada aksi yönde bir düzenleme olmadığı sürece EYT ile emekli olanlar da emekli olduktan sonra çalışabilecek.

EYT’liye kıdem tazminatı formülü! EYT ile emekli olanlar tekrar çalışabilir mi? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak?

* İşten ayrılan EYT'liler kıdem tazminatını nasıl alır?
Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınacak şartların tamamlandığına yönelik yazı ile işverene başvurulması yeterli olacak. Ayrıca dilekçede de işten ayrılma nedeninin emeklilik olduğunun belirtilmesi gerekiyor.

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