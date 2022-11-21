EYT’liye kıdem tazminatı formülü! EYT ile emekli olanlar tekrar çalışabilir mi? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak?
1.5 milyon EYT'liye emeklilik yolu açılıyor. İsteyenler çalışmaya devam edip çifte maaş imkanı elde ederken, kıdem tazminatı da alınabiliyor. Çalışmaya devam edecek ya da ayrılacak personel nedeniyle işverenlere de çeşitli destekler gündemde bulunuyor. Peki düzenleme ile emekli olacak EYT'liler kıdem tazminatlarını nasıl alacak? EYT ile emekli olanlar tekrar çalışabilir mi? Aynı işyerinde devam edecekse nasıl bir yol izlenecek? İşverenlere hangi destekler gündemde? İşte merak edilen 10 sorunun yanıtı...
21.11.2022 11:18 - Son Güncelleme: 21.11.2022 11:18
Emeklilik imkanı elde edecek EYT'liler çalışmaya devam etsin ya da etmesin pek çok imkana kavuşacak. Bu imkanların başında kıdem tazminatı gelirken, gerek tazminat gerekse prim ödemelerindeki artış nedeniyle işverenlere de destek gündemde. İşte çalışanların tazminat formülü ve gündemdeki destekler...
* EYT ile emeklilik zorunlu mu?
Emeklilik için çalışanın başvuru yapması gerekiyor. Yani kişi istemezse şartları taşısa da emekli olmayabiliyor. Bu kuralın EYT için de geçerli olacağı düşünülüyor.
* EYT ile emekli olanlar tekrar çalışabilir mi?
Yasada aksi yönde bir düzenleme olmadığı sürece EYT ile emekli olanlar da emekli olduktan sonra çalışabilecek.