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EYT’liye emeklilik yolu açılıyor! Hangi formüller masada?

Son dakika haberi! Yaşı bekleyenlere emeklilik yolu açılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'liler için için bir ekip kurduklarını, çalışmaların sürdüğünü belirtti, en uygun formülün devreye alınacağını vurguladı. Pek çok formül konuşulmaya başladı. İşte masaya yatırılacak formüller&hellip;

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
19.07.2022 12:20 - Son Güncelleme: 19.07.2022 12:38
EYT’liye emeklilik yolu açılıyor! Hangi formüller masada?

Emeklilik için yaşı bekleyenler için önemli gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'ye yönelik bakanlık bünyesinde kurulan bir ekiple çalışma yürütüldüğünü söyledi.

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EYT’liye emeklilik yolu açılıyor! Hangi formüller masada?

Bilgin, en uygun formülün devreye sokulacağını belirtti. Peki hangi formüller gündemde? İşte yaşa takılanlara emeklilik imkanı için konuşulan formüller:

EYT’liye emeklilik yolu açılıyor! Hangi formüller masada?


* KISMİ EMEKLİLİK: Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yılı (bu süre doldu) ve 3600 gün (10 yıl) primi tamamladıklarında kadınlar 50, erkekler de 55 yaşı da doldurmak kaydıyla kısmi emeklilik hakkı kazanıyor. Emeklilik yaşları ise bu 3 şartı bitirdikleri tarihe göre değişiyor. Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşı bulan şartlar ortaya çıkıyor. Yeni düzenlemede, 3600 günle emeklilikte de yaş şartı aranmayabilir. Bu durumda 3600 günü olan kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilir.

EYT’liye emeklilik yolu açılıyor! Hangi formüller masada?

* PRİM VE SÜRENİN TAMAMLANMASI: 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenlerin, ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 prim gününü, kadınlarda 20, erkeklerde 25 yılı tamamlaması gerekiyor. Bunları tamamlayanlar yaşı dikkate alınmadan emekli olabilir.

EYT’liye emeklilik yolu açılıyor! Hangi formüller masada?


* 20-25 YIL KRİTERİ: Gündeme gelen bir başka formüle göre ise erkeklerin 25, kadınların da 20 yıllık prim gününü tamamlamaları halinde emekli edilmeleri söz konusu olabilecek.

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