EYT’liye emeklilik yolu açılıyor! Hangi formüller masada?
Son dakika haberi! Yaşı bekleyenlere emeklilik yolu açılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'liler için için bir ekip kurduklarını, çalışmaların sürdüğünü belirtti, en uygun formülün devreye alınacağını vurguladı. Pek çok formül konuşulmaya başladı. İşte masaya yatırılacak formüller…
19.07.2022 12:20 - Son Güncelleme: 19.07.2022 12:38
Emeklilik için yaşı bekleyenler için önemli gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'ye yönelik bakanlık bünyesinde kurulan bir ekiple çalışma yürütüldüğünü söyledi.
* KISMİ EMEKLİLİK: Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yılı (bu süre doldu) ve 3600 gün (10 yıl) primi tamamladıklarında kadınlar 50, erkekler de 55 yaşı da doldurmak kaydıyla kısmi emeklilik hakkı kazanıyor. Emeklilik yaşları ise bu 3 şartı bitirdikleri tarihe göre değişiyor. Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşı bulan şartlar ortaya çıkıyor. Yeni düzenlemede, 3600 günle emeklilikte de yaş şartı aranmayabilir. Bu durumda 3600 günü olan kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilir.