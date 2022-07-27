EYT'liye 7200 gün kriteri! Primi dolana hemen emeklilik! EYT'ye Türk modeli
Emeklilikte yaşa takılanlar için pek çok formül gündemde. Yurt dışında 'maaştan kesinti' içeren uygulamalar görülürken, bizde de yaş şartını düşüren ya da kaldıran formüller konuşuluyor. Son konuşulan model ise Türk modeli. EYT görüşmelerinde konuşulan formüller arasında yer alan Türk modelinde ise kadınlarda 7200, erkeklerde ise 9000 prim gün sayısını dolduranlara yaş şartını kaldırılması da bulunuyor. İşte EYT'ye Türk modelinin detayları...
Emeklilikte yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için hazırlıklar sürüyor. EYT'liler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubu pek çok formül üzerinde dururken, çıkacak sonuç merakla bekleniyor.
EYT düzenlemesiyle yaş şartının kaldırılması ya da kademeli olarak azaltılması üzerinde duruluyor. Bu çerçevede de pek çok formül gündeme geliyor. Gündeme gelen bir formüle göre; kadınların 20 yıllık, erkeklerin 25 yıllık prim gününü tamamlamaları halinde emekli edilmeleri söz konusu olabilecek.
PRİMİ YETENE HEMEN AYLIK
EYT'liler bu formül ile yaşa bakılmadan emekli olabilecek. Burada emeklilik için şartlar 9 Eylül 1999 öncesinde uzun vadeli sigorta kollarında sigortalı olarak çalışmaya başlamak, erkekler için 25 yıl yani 9000 gün primi, kadınlar için ise 20 yıl yani 7200 prim gününü tamamlamış olmak olacak.