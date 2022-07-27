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EYT'liye 7200 gün kriteri! Primi dolana hemen emeklilik! EYT'ye Türk modeli

Emeklilikte yaşa takılanlar için pek çok formül gündemde. Yurt dışında 'maaştan kesinti' içeren uygulamalar görülürken, bizde de yaş şartını düşüren ya da kaldıran formüller konuşuluyor. Son konuşulan model ise Türk modeli. EYT görüşmelerinde konuşulan formüller arasında yer alan Türk modelinde ise kadınlarda 7200, erkeklerde ise 9000 prim gün sayısını dolduranlara yaş şartını kaldırılması da bulunuyor. İşte EYT'ye Türk modelinin detayları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
27.07.2022 12:40 - Son Güncelleme: 27.07.2022 12:40
EYT’liye 7200 gün kriteri! Primi dolana hemen emeklilik! EYT’ye Türk modeli

Emeklilikte yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için hazırlıklar sürüyor. EYT'liler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubu pek çok formül üzerinde dururken, çıkacak sonuç merakla bekleniyor.

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EYT’liye 7200 gün kriteri! Primi dolana hemen emeklilik! EYT’ye Türk modeli

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların heyecanla beklediği çalışmada, alternatifli pek çok formül üzerinde duruluyor. Bu formüllerden biri de 20-25 yıl kriteri. Bu formüle göre, kadınlarda 7200, erkeklerde ise 9000 prim gün sayısını dolduranlar yaş şartına bakılmaksızın emekli edilebilecek.

EYT’liye 7200 gün kriteri! Primi dolana hemen emeklilik! EYT’ye Türk modeli

MEVCUT SİSTEM NASIL?
9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emeklilik için yaş şartı dışında kadın ise 20, erkek ise 25 yılı, işe giriş tarihine göre de 5000 ile 5975 gün primi tamamlaması gerekiyor. Bu şartları tamamlayan kişiler yasada belirtilen yaşa gelince de emekli aylığına kavuşuyor.

EYT’liye 7200 gün kriteri! Primi dolana hemen emeklilik! EYT’ye Türk modeli

EYT düzenlemesiyle yaş şartının kaldırılması ya da kademeli olarak azaltılması üzerinde duruluyor. Bu çerçevede de pek çok formül gündeme geliyor. Gündeme gelen bir formüle göre; kadınların 20 yıllık, erkeklerin 25 yıllık prim gününü tamamlamaları halinde emekli edilmeleri söz konusu olabilecek.

EYT’liye 7200 gün kriteri! Primi dolana hemen emeklilik! EYT’ye Türk modeli

PRİMİ YETENE HEMEN AYLIK
EYT'liler bu formül ile yaşa bakılmadan emekli olabilecek. Burada emeklilik için şartlar 9 Eylül 1999 öncesinde uzun vadeli sigorta kollarında sigortalı olarak çalışmaya başlamak, erkekler için 25 yıl yani 9000 gün primi, kadınlar için ise 20 yıl yani 7200 prim gününü tamamlamış olmak olacak.

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