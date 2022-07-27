EYT’liye 7200 gün kriteri! Primi dolana hemen emeklilik! EYT’ye Türk modeli

PRİMİ YETENE HEMEN AYLIK

EYT'liler bu formül ile yaşa bakılmadan emekli olabilecek. Burada emeklilik için şartlar 9 Eylül 1999 öncesinde uzun vadeli sigorta kollarında sigortalı olarak çalışmaya başlamak, erkekler için 25 yıl yani 9000 gün primi, kadınlar için ise 20 yıl yani 7200 prim gününü tamamlamış olmak olacak.

