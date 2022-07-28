1500 - 4.687 TL arası emekli maaşı alanlara şartsız karşılıksız geri ödemesiz nakit para jesti! Tam tamına 6 bin 250 TL! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat...

Bankaların emekli promosyon kampanyaları yenilendi. Milyonlarca emekli vatandaş maaşlarını taşıdıkları taktirde binlerce lira para kazanıyor. Ödeme almak için emekli maaşını o bankadan çekmek yetiyor. Kampanyalar kapsamında yanında başka bir emekliyi de o bankadan emekli maaşı çekmeye ikna edenler daha çok para kazanabiliyor. Bu noktada Denizbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İNG Bank ve diğer bir çok banka hem müşterisi olup hem de emekli maaşını taşıma sözü verenlere akla hayale gelmeyecek boş keseden ödeme yapıyor. İşte banka banka 2022 yeni güncel emekli promosyon ödeme miktarı...