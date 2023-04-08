RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi EYT'liye 27 günlük fark müjdesi! 6.750 lira fazla maaş alacaklar! Takvim netleşti, 18 bin TL toplu para ödenecek! SSK, Bağkur, EYT'li tahsis numarası...

EYT'liye 27 günlük fark müjdesi! 6.750 lira fazla maaş alacaklar! Takvim netleşti, 18 bin TL toplu para ödenecek! SSK, Bağkur, EYT'li tahsis numarası...

EYT maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Emekli aylığı bağlama işlemi tamamlanan emekliler aynı ay içinde aylık, ikramiye, promosyon ve fark ödemesine kavuşuyor. 7.500 TL taban tutardan ödeme alan emekli, maaş gününe ve seçmiş olduğu bankaya göre 18 bin- 25 bin TL arasında para alabilecek. Peki, EYT'lilere kaç TL toplu para yatacak? Kime, ne kadar ödeme yapılacak? İşte merak edilenler haberimizde!

takvim.com.tr
08.04.2023 15:18 - Son Güncelleme: 08.04.2023 15:18
EYT’liye 27 günlük fark müjdesi! 6.750 lira fazla maaş alacaklar! Takvim netleşti, 18 bin TL toplu para ödenecek! SSK, Bağkur, EYT’li tahsis numarası...

Emeklilik başvurusu yapan EYT'liler toplu kazanca kavuşuyor. 4 ayrı kazanım sağlayacak EYT'liler ilkini fark ödemesiyle alacak. Peki, EYT'liler ne kadar toplu para alacak? İşte detaylar...

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EYT’liye 27 günlük fark müjdesi! 6.750 lira fazla maaş alacaklar! Takvim netleşti, 18 bin TL toplu para ödenecek! SSK, Bağkur, EYT’li tahsis numarası...

Emeklilik başvurusu yapan EYT'lilerden aylık bağlama işlemi tamamlananlar aynı ay içerisinde 4 ayrı kazanca birden kavuşuyor.

EYT’liye 27 günlük fark müjdesi! 6.750 lira fazla maaş alacaklar! Takvim netleşti, 18 bin TL toplu para ödenecek! SSK, Bağkur, EYT’li tahsis numarası...

Bunların ilkini fark ödemeleri oluşturuyor.

EYT’liye 27 günlük fark müjdesi! 6.750 lira fazla maaş alacaklar! Takvim netleşti, 18 bin TL toplu para ödenecek! SSK, Bağkur, EYT’li tahsis numarası...

FARK HESABI
Ayın 1'i ile yaşlılık aylığı tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen maaş ödeme tarihi arasındaki süre için fark ödemesi yapılıyor.

EYT’liye 27 günlük fark müjdesi! 6.750 lira fazla maaş alacaklar! Takvim netleşti, 18 bin TL toplu para ödenecek! SSK, Bağkur, EYT’li tahsis numarası...

Maaş ödeme günü ayın 17'si olana 16 günlük ödeme veriliyor.

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