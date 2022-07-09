EYT'liye 2023'ten itibaren kademeli emeklilik! Detaylar netleşti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli personel, geçici-taşeron işçiler ve EYT'lilerle ilgili olarak 3 ayrı komisyon kuruldu. Komisyonlar çalışmalarına başlarken, ekime kadar bu çalışmaların süreceği kaydedildi. EYT'lilerle ilgili ise 2023 başından itibaren "kademeli emeklilik" sistemi üzerine düzenleme yapılması planlanıyor. İşte detaylar...
Yıllardır beklenen memura ek gösterge düzenlemesinin Meclis'ten geçirilmesi ile birlikte hükûmet şimdi milyonlarca kişinin beklediği EYT, kamudaki sözleşmeli personel, taşeron ve geçici işçilerle ilgili adım atmak için takvimini belirledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel başta olmak üzere, EYT, kamudaki taşeron ve geçici işçilerle ilgili düzenlemelerin yıl sonuna kadar çıkarılmasını hedeflediklerini söylemişti.
Bu kapsamda, Bakanlık bünyesinde üç ayrı komisyonun kurulduğu belirtildi. EYT, kamudaki sözleşmeli personel ve geçici çalışanlar ile taşeron çalışanların durumları ile ilgili çalışma yapmak üzere kurulan komisyonların, ekim ayına kadar hazırlıklarını tamamlamaları bekleniyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre EYT'ye takılanların 2023 başından itibaren 'kademeli' olarak emeklilik hakkı elde edebilmesine yönelik bir düzenleme yapılması üzerinde duruluyor.