EYT’liye 2023’ten itibaren kademeli emeklilik! Detaylar netleşti

Bu kapsamda, Bakanlık bünyesinde üç ayrı komisyonun kurulduğu belirtildi. EYT, kamudaki sözleşmeli personel ve geçici çalışanlar ile taşeron çalışanların durumları ile ilgili çalışma yapmak üzere kurulan komisyonların, ekim ayına kadar hazırlıklarını tamamlamaları bekleniyor.