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Haberler Ekonomi EYT'liye 2023'ten itibaren kademeli emeklilik! Detaylar netleşti

EYT'liye 2023'ten itibaren kademeli emeklilik! Detaylar netleşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli personel, geçici-taşeron işçiler ve EYT'lilerle ilgili olarak 3 ayrı komisyon kuruldu. Komisyonlar çalışmalarına başlarken, ekime kadar bu çalışmaların süreceği kaydedildi. EYT'lilerle ilgili ise 2023 başından itibaren "kademeli emeklilik" sistemi üzerine düzenleme yapılması planlanıyor. İşte detaylar...

09.07.2022 06:05 - Son Güncelleme: 09.07.2022 06:05
EYT’liye 2023’ten itibaren kademeli emeklilik! Detaylar netleşti

Yıllardır beklenen memura ek gösterge düzenlemesinin Meclis'ten geçirilmesi ile birlikte hükûmet şimdi milyonlarca kişinin beklediği EYT, kamudaki sözleşmeli personel, taşeron ve geçici işçilerle ilgili adım atmak için takvimini belirledi.

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EYT’liye 2023’ten itibaren kademeli emeklilik! Detaylar netleşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel başta olmak üzere, EYT, kamudaki taşeron ve geçici işçilerle ilgili düzenlemelerin yıl sonuna kadar çıkarılmasını hedeflediklerini söylemişti.

EYT’liye 2023’ten itibaren kademeli emeklilik! Detaylar netleşti

Bu kapsamda, Bakanlık bünyesinde üç ayrı komisyonun kurulduğu belirtildi. EYT, kamudaki sözleşmeli personel ve geçici çalışanlar ile taşeron çalışanların durumları ile ilgili çalışma yapmak üzere kurulan komisyonların, ekim ayına kadar hazırlıklarını tamamlamaları bekleniyor.

EYT’liye 2023’ten itibaren kademeli emeklilik! Detaylar netleşti

EYT İÇİN İNCE HESAP
EYT ile ilgili alternatifli formüllerin ele alınacağı çalışmalar sırasında bütçeye yükü, sosyal güvenlik açıklarına etkisi gibi başlıklar dikkate alınarak bir taslak hazırlanacak. EYT'de kademeli bir geçişle bu maliyetin azaltılması formülünün ağırlık kazandığı belirtiliyor.

EYT’liye 2023’ten itibaren kademeli emeklilik! Detaylar netleşti

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre EYT'ye takılanların 2023 başından itibaren 'kademeli' olarak emeklilik hakkı elde edebilmesine yönelik bir düzenleme yapılması üzerinde duruluyor.

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